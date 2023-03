Tibio 1-1 para el Cacereño Femenino en Córdoba

El Cacereño no pudo conseguir los tres puntos en su visita al penúltimo clasificado, el Córdoba (1-1) en un encuentro en el que las extremeñas no tuvieron su mejor día. Por contra, las locales salen quizá menos perjudicadas de un duelo de polos opuestos que acabó resolviéndose con tablas, un sinfín de sensaciones y un empate que en realidad sabe a poco para ambos conjuntos tras un duelo enérgico.

El equipo de Ernesto Sánchez, tercero (con Eibar, 39 puntos, por 41 el Deportivo y 43 el Barça B, que no cuenta a efectos de ascenso)) pierde ciertas opciones en una jornada con todo tipo de resultados. Quizá pueda servir mejor el punto ganando el próximo domingo (11.00 horas, Manuel Sánchez) al Juan Grande, colista de la clasificación. En cualquiera caso, la temporada está siendo realmente sobresaliente, con todas las opciones para conseguir incluso el ascenso directo. Sin embargo, a esa pugna se han unido otros equipos que parecían descartados hace muy pocas jornadas.

Eso sí, lo intentó el Cacereño, que reaccionó bien al gol local con el empate de Edna. Los intentos desesperados del segundo tiempo fueron en vano para las jugadoras de Ernesto Sánchez.

Yanire Ruiz, autora del gol blanquiverde, puso el aval para recuperar la senda del puntaje en el momento más crucial de la temporada, con nueve finales por delante, seis puntos de distancia respecto a la permanencia y una importante reválida al frente, aunque sin margen de error. El Cacereño, mientras, sigue contando para todo.