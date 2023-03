«No estamos para marcarnos nada. Estamos para ir semana a semana e intentar mejorar para, lo más rápido posible, conseguir victorias». La reflexión corresponde a Dani Rodríguez, base del Cáceres Patrimonio. «No estuvimos acertados en cosas que a priori parecen sencillas», remarcó el veterano jugador. En el club extremeño de la LEB Oro aún duele la derrota ante el Tau Castellón, aunque más por la forma en la que se produjo. Al mismo tiempo, el mensaje es unívoco en el club y su entorno: hay que apretar los dientes para lograr la permanencia, pese a que el traspiés haya hecho daño.

El base catalán es, con su hijo, del mismo nombre, el protagonista en una campaña comercial-social del Centro Comercial Ruta de la Plata. ‘Anima al Cáceres con papá’ es el lema. La gerente, Rocío Pérez, aprovechó el acuerdo de cara al encuentro ante el Albacete del día 24 para reivindicar el nexo de unión entre las dos entidades y, como el jugador y el presidente, José Manuel Sánchez, expresó su deseo de cambiar la racha negativa y conseguir la salvación.

En este contexto se enmarca la campaña, basada en un ‘wall interactivo’ con la que los clientes del Ruta de la Plata, a través de un código qr y un ‘rasca’, accederán a un sorteo instantáneo. Para ello, con un ticket de compra de 10 euros o superior y el usuario de Ruta Family, se podrá probar suerte, una vez al día en horario de 12 a 14h y de 17.30 a 21.00 horas. Hay 500 entradas (250 dobles) para el partido del día 24. Se espera que ello repercuta positivamente en las gradas del Multiusos Ciudad de Cáceres en el partido, que llegará después del que se dispute este próximo sábado en Cantabria.

Autocrítica

Dani Rodríguez fue autocrítico cuando fue cuestionado por lo de revertir la coyuntura, pese a que el Cáceres no esté ahora en posiciones de descenso a la LEBPlata. «No es solamente el entrenador, somos los jugadores. El otro día fallamos cosas de jugadores, errores que no deberíamos cometer. Como grupo, eso lo deberíamos hablar, también con el entrenador, durante la semana. Hay que mejorar mucho y hay mucho trabajo de todos».

«Es positivo no estar en descenso porque a lo mejor otros años estarías peor situado. De momento estamos fuera e intentaremos aprovecharlo», recalcó el experimentado base.

En ese escenario se pide colaboración en la iniciativa. «Espero que nos puedan ayudar. Estoy encantado de poder participar en ella con mi hijo que, además se lo pasó muy bien», expresó el jugador, cuyo hijo es base del San Antonio. «Está empezando. Es pequeñito, va al colegio. Quiero que disfrute y se lo pase bien. Yo he tenido esa experiencia positiva y no me importa que lo haga, claro», dijo de manera distendida Dani Rodríguez. La profesión, en realidad, va por dentro. Es el mes de los meses del proyecto verdinegro. Y su veteranía le dicta el camino a la meta: ganar los tres próximos duelos.