A tiempo de lograr los objetivos

Cada semana venimos escribiendo en este mismo espacio que el grupo V de la Segunda Federación está siendo mucho más complejo que en anteriores temporadas para los equipos extremeños. Y casi por sorpresa, ya que este año la previsión es que fuera ligeramente más sencillo sin la aparición de equipos andaluces y tras el ascenso del Córdoba a Primera Federación. La cosa no está siendo fácil, aunque lo mejor es que, a nueve jornadas del final, todos están a tiempo de lograr objetivos.

Por arriba, los dos claros aspirantes a jugar fase de ascenso por empaque y trayectoria eran Cacereño y Villanovense. Y los dos mantienen intactas sus opciones de estar ahí.

Vuelve el Villanovense a encadenar otra racha positiva tras la derrota ante el Cacereño. Desde entonces, siete puntos de nueve posibles y la sensación de ser un equipo que, tras la llegada de Gus, es capaz de todo. Este pasado fin de semana no sólo ganó al Guadalajara, sino que mantuvo por tercera semana consecutiva la portería a cero. Defiende muy bien todo el Villanovense, pero hay que destacar la soberbia temporada que está cuajando Alex Lázaro, un guardameta que llevaba tiempo buscando un equipo que le diera cierta regularidad. Como suele pasar con el histórico de porteros del Villanovense, otro más que se está revalorizando para el futuro. Ya les pasó a Wilfred o Álvaro Ratón, por poner algunos ejemplos cercanos.

El Villanovense es cuarto y el Cacereño es sexto, aunque lo mejor para el equipo de Julio Cobos es reconciliarse con el gol. Marcó de nuevo Rubén Solano, que no lo hacía desde el 11 de diciembre. Han sido tres meses sin marcar. Una eternidad para un delantero al que se evalúa habitualmente por sus goles. Lo hizo de penalti, pero le servirá para ganar confianza. Y marcó Sanchidrián, sin duda lo mejor que le ha pasado al Cacereño en los últimos meses. Vio la quinta amarilla Aguado, que se perderá el importante duelo de Guadalajara.

Y a tiempo de su primer y anhelado objetivo está el Montijo, que ganó el único derbi del fin de semana ante el Coria. Realmente, pensar en jugar una fase de ascenso es una quimera para los de Juan Marrero después de una convulsa temporada plagada de problemas y lesiones. Eso sí, ganarle al Coria ha sido un balón de oxígeno para no pensar en males mayores y dejar tocado a un rival directo.

La mejor noticia para el Montijo es la vuelta de la mejor versión de Abraham Pozo. No marcó en el derbi, pero no le hizo falta para ser el jugador decisivo que fichó el Montijo el pasado verano. Se mostró activo, con ganas de reivindicarse y muy generoso en el último pase. Si está bien, el Montijo no pasará apuros.

En apuros, precisamente, está el Coria, que se viene desinflando desde hace tiempo. Urquía ya dejó claro que si él fuera el problema, daría un paso al lado, pero tal vez lo del Coria no sea algo de vestuario ni de entrenador. Eso sí, el cambio pasa por algún revulsivo. Desde que empezó febrero, ha sido el peor equipo del grupo V en puntuación. El domingo recibe al Cerdanyola en una finalísima para los celestes.

Y finales llevan jugando desde hace tiempo Don Benito y Diocesano, que también están en plazo de arreglar sus salvaciones, aunque no lo van a tener sencillo. El Don Benito alarga su racha de nueve partidos sin perder, algo sumamente difícil en la categoría. Eso sí, de esos nueve, seis han sido empates. Y de momento no le da para salir del descenso.

Peor el Diocesano, que lleva ocho partidos sin ganar y ve como se le escapa la permanencia. Tiene poco margen de error, aunque todavía una buena racha le daría opciones de soñar con la salvación.