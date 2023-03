Ana Moyano: «En el Miralvalle siempre nos mantuvimos juntas, un equipo es eso»

Ana Moyano Medina (2-1-1996, Rincón de la Victoria, Málaga) está siendo una de las sorpresas de la temporada en el Hierros Díaz Miralvalle promediando 8,1 puntos y siendo clave para la reciente clasificación matemática para la fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge.

¿Qué se respira en el vestuario?

Estamos muy contentas. Era un objetivo desde principio de temporadas y es un orgullo haberlo conseguido cuando todavía falta un mes de liga regular. Nos podemos centrar en la fase, en mejorar nosotras y pulir todas las cosas que nos faltan.

¿Cuál está siendo la clave?

Parece tópico, pero lo hemos repetido un montón de veces: somos un equipo. Hemos tenido rachas muy buenas y también nuestros bajones, pero siempre nos hemos mantenido juntas, animándonos siempre. Un equipo es eso. Un día el entrenador vino a un partido con mucha fiebre y otras veces ha pasado con jugadoras con problemas físicos. Nadie se ha querido bajar del barco aunque estuviera mal.

Personalmente estará también contenta con su temporada...

Desde que llegué me he sentido como en casa. Nos han tratado ‘de diez’. Es que en realidad tampoco siento que esté fuera de casa como tal. Todo es muy sencillo. El club siempre está pendiente de ti y aunque no te salgan las cosas, siguen día a día igual hasta que salen. En eso estamos.

¿Sorprendida?

Vengo de un equipo que ganó muy pocos partidos y bajó. He ido de menos a más. El baloncesto siempre me ha gustado mucho, he sido muy ‘friki’. He trabajado en la sombra y pienso que me he merecido las cosas porque he insistido. Es mi filosofía.

¿Y a la fase? ¿Cómo llegará el equipo?

Soy competitiva y ya que estoy en la fase, quiero ganarla. Vamos a hacer lo posible para ello. No sé si somos la mejor plantilla, pero sí que hay un grupo humano muy bueno que se crece ante las adversidades.

¿Qué proyectos vitales tiene?

Terminé Trabajo Social y mi plan a corto-medio plazo es opositar, pero este año me estoy dedicado solo al baloncesto, viviendo la experiencia al cien por cien. La ciudad me ha sorprendido para bien. Es pequeña, pero tiene hay mucho ambiente.