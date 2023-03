Joshua Farrell tira la puerta del Villanovense

Joshua Farrel es un tipo feliz. Este joven malagueño, de orígenes galeses, pasea estos días por Villanueva de la Serena con una sonrisa radiante tras su doblete del pasado domingo ante el Guadalajara.

Llegó el pasado 31 de enero al Villanovense procedente del Torremolinos, equipo que milita en el grupo cuarto de la Segunda Federación, y en los dos últimos partidos ha encadenado dos titularidades consecutivas. «Es mi primer año en categoría senior y al principio me costó mucho», cuenta sobre su experiencia de la primera vuelta. Sin embargo, ha sido llegar al conjunto serón y su situación ha cambiado para mejor. Ya suma cinco partidos jugados y suma casi 200 minutos en apenas cinco partidos, muy cerca de los apenas 300 minutos que sumó en la primera vuelta en el Torremolinos.

La confianza del míster

En el doblete del pasado domingo, su entrenador, José González ‘Gus’, también tiene algo que ver. «Aquí hay un entrenador que apuesta por la juventud y que me ha dado confianza. Para mi eso es fundamental», cuenta este joven internacional de las categorías inferiores de Gales. Reconoce que se siente cómodo en el club y pone en valor la «tranquilidad» con la que se vive en Villanueva de la Serena. Ingredientes todos ellos que hacen que Joshua Farrell haya logrado su mejor versión, esa que incluso le ha permitido hacerse con un hueco en el once, el cual, a buen seguro, mantendrá el domingo ante el Unión Adarve.

En apenas unas semanas ha demostrado por qué este joven jugador ha llamado la atención de la selección galesa, a la cual dice sentirse muy orgulloso de defender. «Mi familia paterna es inglesa y la de mi madre es galesa, de ahí que pueda jugar con Gales», detalla este joven jugador de 19 años que el año pasado militó en el equipo de División de Honor juvenil del Granada.

En busca del ‘playoff’

Ahora, Farrell dice estar completamente centrado en hacer un buen papel y tener el mayor número de minutos posibles para ayudara l Villanovense a conseguir el objetivo de poder disputar la fase de ascenso a Primera Federación. «Debemos ir partido a partido y no echar cuentas todavía, pero creo que no tenemos techo como equipo», dice sin rodeos el delantero, que ha conseguido dificultar a Gus la elección de jugadores para formar parte del ataque y que ha logrado situarse por delante de futbolistas como el propio Sillero, Guille Perero o Runy y al que los goles no hacen sino darle todavía más confianza.