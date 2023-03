María Ribera: «Es un lujo para Badajoz albergar un evento así»

Hay pocas voces que estén tan autorizadas para hablar de un evento de tanta magnitud en Extremadura con relación al rugby. María Ribera se ha convertido, por méritos propios, en uno de esos iconos que rodean al deporte del balón ovalado. Representó durante varios años a la selección española, con participaciones olímpicas incluidas, y por ende, a su ciudad, Badajoz y al resto de la región.

Por eso, ante la inminencia de los encuentros en la capital pacense de la Europe Championship, Ribera se muestra orgullosa de que su ciudad natal vaya a ser el escenario de un evento tan trascendente. «Albergar cualquier evento a nivel internacional para la región y para Badajoz es un lujo. Y más como un deporte como el rugby, que me encanta y me apasiona. La ciudad va a disfrutar muchísimo», asegura.

La emblemática deportista espera que acuda mucha gente alNuevo Vivero este domingo. «Es el mejor rugby a nivel europeo, quitando el Seis Naciones. Esperemos que vaya muchísima gente. Hay que tener en cuenta que también hay portugueses que pueden dar un buen ambiente. Esperemos que vayan muchos y que también venga gente de Madrid y de todas partes de España», comenta.

Nuevas inscripciones

La propia Ribera espera que esto se pueda traducir también en nuevas inscripciones para el equipo que practica esta disciplina enla ciudad. «El rugby tiene un ambiente muy bueno. No conozco a nadie que no lo haya probado y que no le guste. Ojalá sirva para que la gente quiera probar y se apunte al Club de Rugby Badajoz», afirma.

La selección española peleará por la tercera plaza ante Rumanía a las 17.15 y a continuación, a las 20.00, se disputará la gran final entre Portugal y Georgia.