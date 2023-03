El Cáceres llega con presión y sin Hasbrouck a la visita al Cantabria

«Una derrota en Cantabria supondría muchos problemas, más de los que tenemos, y una victoria nos quitaría lastre para afrontar los dos próximos partidos en casa. Debemos entender lo que supone que el equipo se mantenga en la categoría», apuntó Blanco antes de montarse en el autobús camino del norte. Dentro no estaba Kenny Hasbrouck, que con una rotura fibrilar de grado cero corre un grandísimo riesgo de agravarse y será reservado. Con un tratamiento muy específico, se va a intentar que esté el viernes siguiente frente a Albacete.

SER VALIENTES

Es sin duda una baja importante, pero «ha llegado el momento de ser «valientes y entender la situación del equipo», indica el entrenador placentino, que pide «estar convencido del trabajo y aprender de los errores para traernos la victoria». Apunta que su equipo está «motivado y sufre por lo que le pasa, pero hay que dar una vuelta de tuerca».

No tiene problemas en reconocer que, tras caer ante Tau Castelló, la semana ha sido «muy tensa y dura» «El equipo lo ha captado y hay que cambiar el ‘tenemos que ganar’ por ‘vamos a ganar’», sostiene. Y, pese a la ausencia de Hasbrouck, ve posible la victoria: «tenemos jugadores con mucha calidad y experiencia, debemos ir con la motivación alta para afrontar este reto con lo que tenemos».

Enfrente estará el que probablemente es el equipo revelación de la temporada, un Cantabria que, llegando directamente desde la LEB Plata, está completando una temporada más que digna. Su primer objetivo, la permanencia, lo tiene ya prácticamente sellado con su décima posición actual y 12 victorias ya en su haber, el doble de las que contabilizan los verdinegros. En una plantilla sin apenas grandes nombres aparentemente, sí está enganchando un baloncesto vistoso y práctico al tiempo, como ya demostró en Cáceres durante la primera vuelta (66-79) con un enorme partido del base norteamericano Shakir Smith (30 puntos).

Roberto Blanco: «Me gustaría estar eternamente aquí porque esta es mi casa, pero nunca se sabe»

Cuestión espinosa, de las que hay que tratar con sumo cuidado. ¿Está Roberto Blanco cuestionado? ¿La quinta derrota consecutiva podría suponer su destitución o como mínimo que se considerase seriamente? Desde el Cáceres, como suele pasar en estas situaciones, transmiten confianza hacia su entrenador, pero el futuro siempre es impredecible. Con las llegadas de Kenny Hasbrouck y Kostas Vasileaidis el equipo enganchó un buen mes de enero con tres triunfos, pero ha vuelto a bajar enteros al tiempo que intenta adaptar a un tercer refuerzo de lujo, Sasa Borovnjak.

Al técnico se le preguntó si efectivamente se sentía apoyado por el club antes de partir hacia Torrelavega. Tras unos segundos de silencio, respondió:«bueno, sí, me siento apoyado por el club, pero entiendo que lógicamente la situación no es la mejor posible, entiendo que la situación es complicada. Si al club le llegan ecos de la que la afición no está contenta conmigo y a la vez no estamos consiguiendo los resultados, pues... entiendo que mi puesto de trabajo... pueda ser una situación complicada también para mí».

No se quedó ahí, añadiendo que «igual hoy tengo un sentimiento más de responsabilidad de lo que puedo aparentemente haber tenido más en otras ocasiones, pero... creo que el club siempre me ha apoyado. Me gustaría estar eternamente aquí porque esta es mi casa, pero nunca se sabe».