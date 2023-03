El Cacereño, a por revancha y un sitio en el ‘playoff’ a Guadalajara

Hay derrotas que duelen, que escuecen especialmente. Una de esas la encajó el Cacereño en octubre contra el Guadalajara, y este domingo, cuatro meses y medio después de aquello, buscará no solo revancha, sino tres puntos vitales (todos lo son ya) en su lucha por meterse en el playoff. Visita el conjunto verde el Pedro Escartín (12.00 horas), un estadio que no pisa desde hace una década, con las buenas sensaciones que aporta poder presumir de llevar cuatro partidos seguidos sumando, tres de ellos de tres en tres.

«Recuerdas el partido con dolor», reconoce Julio Cobos, que resta importancia a las ganas de revancha y se la da toda al deseo de sumar una victoria que mantenga a los suyos en la pelea por la fase de ascenso. «Tenemos ganas de ganar porque nosotros queremos seguir estando arriba».

Dos descartes tendrá que hacer el preparador verde. Recuperados Víctor Segura y Bermu, que tuvieron algunas molestias para el partido anterior, y también Clausí, que se hizo algo de daño en el encuentro ante el Socuéllamos, la única baja en el Cacereño es Luis Aguado, sancionado. «Es un problema [tener que hacer descartes] que gusta, porque eso hace que haya competitividad en los entrenamientos. Todos están muy enchufados».

La liga regular ha entrado en sus dos últimos meses de competición con el Cacereño enchufado, en un buen momento al que, dice Cobos, ayudan las victorias. Porque después de ganar la semana de trabajo siempre es mucho mejor. «Cuando no estábamos tan bien hemos hecho buenos partidos y no hemos ganado. El domingo pasado no fuimos tan superiores, aunque en líneas generales fuimos mejores, y ganamos. Esto es el fútbol, que a veces haciendo peores partidos se gana. En este tramo es importante que esos días que no juegas tan bien seas capaz de ganar. Es la forma de cumplir objetivos».

Y la meta del Cacereño está en el playoff. También lo era al principio del curso del Guadalajara, aunque el conjunto alcarreño se ha descolgado y coquetea con el descenso. Está cuatro puntos por encima de esas posiciones tras un bache en el que sigue metido. En las cuatro últimas jornadas solo ha sumado tres puntos gracias a tres empates. Y el domingo pasado perdió, acentuando el nerviosismo de una plantilla, y una afición, de la que tratará de sacar réditos el conjunto verde, que también parece haber encontrado la senda correcta a domicilio tras muchos meses de dificultades fuera.