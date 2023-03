El Cáceres gana a lo épico

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad puso fin a su racha de cuatro partidos sin victoria con un triunfo épico ante el Grupo Alega Cantabria (93-96). Todo ello en un partido de muchos puntos donde los ataques superaron claramente a las defensas y donde todo estuvo muy igualado pues el resultado decidió prácticamente sobre la bocina final. Fue Pablo Sánchez el que con un triple rompía la igualada a 93 con solo ocho décimas por delante. El equipo de Torrelavega tuvo tiempo de tirar un triple tras un tiempo muerto, pero la suerte esta vez estaba del lado del Cáceres.

Aunque la primera canasta de la noche fue para los cántabros, la salida a pista de los de Roberto Blanco fue realmente sobresaliente, pues Cepukaitis contestó con un triple inaugural y 5 puntos seguidos, al igual que un Pablo Sánchez que también hizo otras dos canastas seguidas y finalmente redondeó el parcial Vasileiadis para firmar un abultado registro de 0-11 (3-11 en el minuto 4). Con todo, lo mejor, o casi lo mejor de este inicio inmaculado, fue el excelente desempeño defensivo de un conjunto cacereño que dominaba las dos pinturas con mucha autoridad y amenazaba con coger una renta suculenta.

Después los norteños mejoraron visiblemente en ataque y eso les dio aire, pero en lo defensivo les seguía costando mucho y eso propició que los visitantes continuaran mandando de forma clara en el electrónico (8-18 en el 6). Entonces, el local Álex Marín se descolgó con dos triples consecutivos y Javi García con otro seguido (Cantabria acabaría el cuarto con 3/7 por 0/3 visitante) y en apenas un minuto todo se ajusto (17-22). Pero al Cáceres se le veía muy suelto en la pintura del rival y una vez más terminaría haciendo mucho daño a un cuadro torrelaveguense, todo hay que decirlo, también valiente en el golpe a golpe. Al final 21-29.

El segundo cuarto

Un parcial demoledor de 9-1 en poco más de un minuto empató el resultado en el segundo acto (30-30). Roberto Blanco movió entonces generosamente su banquillo, pero su grupo no pudo evitar la remontada de un conjunto local que se ponía de nuevo arriba tras la canasta inicial (33-32 en el 13). Aunque también se revelaba y gracias a Vasileiadis sumaba un parcial de 0-6 que le devolvía la confianza en el ecuador del periodo.

Eso sí, el equipo dirigido por el entrenador local David Mangas ya no era el de antes y ahora sí sabía cómo hacer daño a su oponente, por lo que el choque se abrió mucho más sin que ninguno fuera capaz de poner orden. El tramo final antes del paso por los vestuarios fue trepidante pero una vez más nadie consiguió dominar. Al descanso 47-49.

La dinámica del encuentro no varió en el reinicio tras el descanso y jugando a tumba abierta con muy poco control defensivo ambos contendientes volvieron a golpearse con dureza, intercambiándose golpes constantes y sin nadie que pusiera orden (58-58 en el 24).

Partido de ida y vuelta

Precioso para el espectador presente en el Vicente Trueba, no se podría decir lo mismo con respecto a la opinión de los entrenadores, pues el duelo se había convertido en un carrusel de idas y venidas, arriba y abajo, y con constantes alternancias en el luminoso nadie estaba tranquilo (69-69 en el 27). Cualquier detalle podía desnivelar la balanza y entonces un parcial de 6-0 llenaría de incertidumbre a un equipo cacereño que no consiguió igualar ya el marcador y que finalizaba la manga encajan do sin duda demasiados puntos. A la conclusión del tercer cuarto 79-74.

Cual día de la marmota, en el último y definitivo el luminoso volvió a correr vertiginoso por parte visitante, pero no así por el lado local, pues un incluso un Shakir Smith que había creado el caos en la defensa extremeña, ahora se veía en serios problemas para ver aro. Así, una canasta local en dos minutos de juego y tiendo en cuenta lo anterior, daba mucho margen a un Cáceres que no las tenía todas consigo, porque poco más tarde encajaba un parcial de 6-0 y de nuevo todos e complicaba (87-80 en el 24).

Hora de defender

El tiempo muerto de Roberto Blanco debió dejar claro que cualquier opción de victoria pasaba por la defensa, porque de vuelta a la pista sus jugadores se aplicarían a ello con devoción y sacrificio, incluso pese a que al equipo le costó horrores anotar en este tramo de partido y a falta de cuatro minutos parecía tenerlo todo en contra (90-82). Pero el Cáceres Patrimonio de la Humanidad creía en su juego y con un Bercy estelar conseguía remontar a falta de 55 segundos para la conclusión (90-91). De ahí a la conclusión todavía se verían dos nuevas igualadas y no pocos nervios, pero al final Pablo Sánchez decidió con un triple que bien puede valer la permanencia en la categoría. A la conclusión 93-96.