El Montijo no cierra el aprobado

Todavía le quedarán exámenes por aprobar al Montijo esta temporada si quiere pasar de curso con nota y seguir en la Segunda Federación. El conjunto de Marrero dejó escapar una magnífica oportunidad en casa ante el Leganés B para haberse escapado de los puestos de abajo de la clasificación y dejar eliminado prácticamente a un rival de la pelea. El empate sin goles deja un punto que no es del todo malo porque sigue dejando a los extremeños unos puntos por encima de la quema, pero no termina de tomar el oxígeno ideal para no pasar más apuros.

Realmente, el empate fue lo más justo en un partido con bastantes alternancias y donde el Leganés B, por momento, puso en bastantes apuros al cuadro de Juan Marrero.

Fue mejor el Montijo en la primera parte. De hecho, las primeras aproximaciones del partido fueron para los rojillos. En un corner desde la parte izquierda, Ibra Keita perdonó el primer gol al rematar fuera con todo a favor en el área pequeña.

Abría muy bien espacios el Montijo con Abraham Pozo metiéndose por dentro en su banda derecha y dejando libre el carril para que Pedro Toro se incorporara y centrara con facilidad, aunque en esta ocasión no estuvo tan inspirado Rubén Catalá.

Antes del descanso, Catalá tuvo la mejor de la primera parte al rematar alto un gran centro de Abraham Pozo desde la parte derecha. El remate rozó la cruceta de la portería de Alvin.

Alternancias

Algo más alocada fue la segunda mitad, seguramente porque al Leganés B, que tiene urgencias en la tabla clasificatoria, necesitaba arriesgar. Y lo hizo el equipo que dirige el llerenense Carlos Martínez.

La primera llegada fue de Aguirre, que lo primero que hizo nada más entrar al terreo de juego fue sacarse un gran disparo desde fuera del área que se perdió por muy poco.

Seguidamente, fue Salido el que tuvo una de las oportunidades más claras del partido. Dorian ganó un balón alto entre los dos centrales y el remate de Salido desde la frontal del área se marchó fuera por muy poco. Al margen de esta ocasión, la pareja de centrales de Marvin y Akapo mostró una gran seguridad en lar etaguardia del Montijo y fue de lo mejor del partido.

Vio el Leganés B el nerviosismo en el Montijo y tuvo sus mejores minutos de partido. Molina, otra vez desde fuera del área, lo probó sin acierto.

Los cambios sentaron mejor al Montijo, que con la entrada de Yeray en la medular supo darle más pausa y tiempo al juego del Montijo, disminuyendo así la efusividad del conjunto madrileño, que se fue apagando en la segunda parte con el paso de los minutos.

Yeray le puso criterio y también ocasiones. Un disparo del canario desde la frontal del área avisó al Leganés de que el Montijo quería samba en el partido. Volvió a repetir Yeray desde lejos, pero otra vez su disparo se quedó sin ver portería.

Entró el partido en una especie de ruleta rusa que pudo ganar cualquiera. De hecho, fue el Leganés B el que tuvo la más clara de todo el partido con una vaselina de Aguirre tras ganar un par de duelos y una soberbia parada de Sergio Tienza que se erigió en salvador del partido metiendo la manopla a córner.

El reparto de puntos no sabe excesivamente mal al Montijo, pero los de Marrero deberán seguir picando piedra para arreglar una exigente permanencia.