El Villanovense busca otro triunfo para no perder fuelle

El Villanovense no está dispuesto a perder fuelle, y menos ahora que arranca el tramo final de la temporada. En apenas dos meses, los serones y todos sus rivales directos dirimirán sus opciones de entrar o no en ‘playoff’ de ascenso.

Los serones visitan este domingo la capital madrileña para enfrentarse al Unión Adarve, un equipo que no atraviesa su mejor momento y que busca apurar sus opciones de engancharse a la pelea de la zona alta ganando en casa a los de Villanueva de la Serena.

Para mantener la buena dinámica, los de José González ‘Gus’ tendrán que mostrar de nuevo el nivel que les ha llevado a ocupar la cuarta posición clasificatoria desde que en diciembre se hiciera cargo del banquillo serón. Cogió al equipo a pocos puntos del descenso y el cambio ha sido abismal. Y eso que fue medio de rebote. Los serones visitan a un Unión Adarve que ha sumado dos derrotas, dos victorias y un empate en los últimos cinco encuentros ligueros, pero que ha pinchado en los últimos tres. Además, vienen de perder en Canarias por 4-2 ante el Atlético Paso, derrota que provocó que los madrileños se quedaran a ocho puntos de los puestos de promoción de ascenso. Sin embargo, si logran ganar, podrían quedarse a cinco puntos.

Los de Gus, por su parte, han dicho adiós al bache de dos tropiezos seguidos ante Cacereño y Diocesano con dos victorias consecutivas ante Socuéllamos y Guadalajara, respectivamente. Los dos, por cierto, con el mismo denominador común: portería a cero. Precisamente la fortaleza defensiva es en lo que ha hecho hincapié Gus esta semana, sabedor de los buenos datos anotadores de su rival de este domingo. No en vano, el Adarve es el tercer equipo más goleador por delante de conjuntos como el Melilla o el propio Villanovense, que rentabiliza mucho mejor que los madrileños los goles a favor.

Joshua Farrell

Aún así no se esperan grandes novedades en el once que ponga en liza Gus. Podría reaparecer en la alineación titular Guille Perero, aunque la buena actuación de Benji el pasado domingo en la demarcación de extremo resta opciones al ex del Mérida. Quien sí estará de inicio es el delantero galés Joshua Farrell, que el pasado domingo fue el gran protagonista del partido ante el Guadalajara gracias a su doblete. Dos goles que además le han servido para ir convocado con la selección Sub-21 de su país, Gales, para enfrentarse a Escocia la próxima semana.