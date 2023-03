Benabbou dice que se ve "discriminado" al ir a entrenar

«Llevo 10 años trabajando ahí y ahora digamos que me siento discriminado». Lo dice Houssame Benabbou, el laureado atleta extremeño, que se queja del trato que asegura estar recibiendo por parte de una vigilante de seguridad cuando va a entrenar en el Centro de Tecnificación de la Ciudad Deportiva de Cáceres.

«Un día llegué y me dijo: ‘¿dónde vas?’», cuenta el deportista. «No me dejaba entrar». Benabbou tiene un permiso especial para entrar a las 5.30 de la madrugada para entrenar. El problema pareció solucionarse, pero el atleta dice que volvió a encontrarse con ‘pegas’ el domingo por la tarde. «Me dijeron que solamente tengo permiso para entrar de madrugada». Afirma también que no entiende cómo está recibiendo ese trato, que le ha trastocado su preparación para la temporada y que incluso ha tenido problemas de ansiedad. «Me estressa y me persigue», abunda el talayuelano de origen marroquí.

«Esa mujer me ha perseguido y sé que ha tenido problemas en otros sitios. Voy a denunciarla», advierte. «Se lo dije:¿qué problemas tienes conmigo? ¿Es porque soy negro? Después de 23 años en Extremadura me he sentido discriminado por primera vez».

Mientras tanto, desde la dirección de la Ciudad Deportiva se afirma que es un problema «personal» entre las dos partes, totalmente ajeno a ellos, que aún así están intentando solucionar. «A Houssame le hemos tratado siempre muy bien», insisten.