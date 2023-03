El Coria ha hecho oficial este martes que el entrenador, Alberto Urquía, y el cuerpo técnico, no continuarán en el club y “separan sus caminos”, en una decisión que se ha tomado “de mutuo acuerd” con la directiva que preside Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, según asegura la entidad. Su segundo, Miguel Ángel Ávila; el preparador físico, Fran Gómez, y el analista, Iñaki Urquía, también salen del club.

La derrota ante el Cerdanyola en La Isla del domingo (0-2) y los números del cuadro celeste (un triunfo en los últimos 11 partidos) han precipitado la medida, que ya desde que terminara el encuentro se había planteado en las horas siguientes en el campo de La Isla. El técnico guipuzcoano es un hombre de la casa, y de hecho era el ayudante del anterior entrenador, Raimundo Rosa, ‘Rai’. El propio Urquía ya había dicho en semanas anteriores que estaba dispuesto a todo con tal de reconducir la situación del equipo. Tras la última derrota se manifestó en similares términos, pero dijo también que el equipo había mejorado en diferentes tramos del encuentro y que creía que el equipo podía volver a la excelente dinámica de la primera vuelta.

El Coria busca ahora a un nuevo entrenador. El primero en el que se pensó fue el propio Rai, aunque éste en principio no estaba mucho por la labor. Hay más alternativas, pero una de ellas, que hubiera gustado mucho, no sería la de Juan García, ex del Don Benito y Mérida, porque este año ha entrenado en el Calahorra, en Primera Federación, y la normativa impide que un entrenador cesado pueda ir a otro club.

El Coria jugará el próximo sábado en el campo del Alcorcón B en un duelo directo ya por la permanencia. Se espera que el nuevo técnico esté ya el miércoles para preparar este encuentro.