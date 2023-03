Problemas para el Montijo. Su máximo goleador, Cristo Medina, no termina de recuperarse de su lesión en el ojo y podría haber dicho adiós a la presente temporada cuando todavía quedan ocho partidos para terminar la competición en Segunda Federación. El delantero de Pueblonuevo, que fue operado de urgencias a finales de enero por un desprendimiento de retina en un ojo, no evoluciona favorablemente tras su intervención y sigue de baja.

En realidad, Cristo no está pasando por un buen momento. Un pelotazo en un entrenamiento le obligó días más tarde a pasar por quirófano. En principio, la operación no debería haber revestido complicaciones, pero no salió de la mejor manera.

Según ha podido saber este periódico, Cristo sólo tiene un ángulo de visión del 5% en un ojo, cuando en realidad la intervención debería haber solventado su problema. El jugador espera visitar en breve una consulta especializada en Barcelona que le pueda dar una nueva valoración y soluciones al respecto. Hay una opción de que se someta a una nueva intervención para poder ampliar ese ángulo de visión en el ojo, aunque no hay un cien por cien de garantías.

El delantero está preocupado, no sólo ya a nivel personal, sino también en lo deportivo, puesto que todavía tenía pensado seguir jugando varias temporadas más a fútbol. Queda ahora por saber cómo se recuperará finalmente, aunque este año está prácticamente descartado para jugar.

Para el Montijo es un contratiempo más dentro de los problemas que las lesiones le están ocasionando este año. Cristo no sólo es el máximo goleador con ocho dianas, sino que era un jugador polivalente en ataque que podía jugar en varias posiciones. Sin Cristo, el Montijo tendrá que seguir reinventando puestos. En las últimas semanas es Ibra Keita el que está apareciendo de titular en la zona de la mediapunta.