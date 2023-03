Badajoz se rinde a Fermín Cacho

No se acordó de traerse a Badajoz el dorsal 404 con el que logró hacer historia. Pero no se olvidó del que quizás sea su bien más preciado: las medallas logradas en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y en Atlanta 1996. Fermín Cacho es uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, pero eso no le quita un ápice de humildad y cercanía. La misma que ha mostrado compartiendo mesa y mantel con los principales medios de la región, aprovechando su presencia en la capital pacense, a la que ha asistido en condición de uno de los galardonados de los Premios ROS, cuya gala se celebra este jueves en el Hotel Río.

Se ha mostrado especialmente agradecido con Julián Casas, CEO de Patrocina un Deportista y también de Grupo ROS, con el que guarda una gran relación y al que considera el principal ‘responsable’ de su estancia en Badajoz. «El premio es una sorpresa. Pero para mí es especial por la persona que me lo da», asegura. No se ha prodigado mucho por la región, de la que apenas recuerda alguna presencia en la Milla de Cáceres a finales de los 90 y la participación en una prueba en Almendralejo a principios de siglo. Durante más de tres horas de charla distendida, uno de los principales temas fue la complicada retirada que sufren los deportistas de élite, que pasan del primer plano al olvido casi por arte de magia. En declaraciones a este periódico, repasó, entre otras cosas el estado actual de la disciplina a nivel nacional. «El atletismo español tiene futuro. Las competiciones que han hecho han sido brillantes aunque no siempre se haya logrado medalla. Se ha competido bien y se ha luchado por estar arriba», asegura. En clave extremeña Javier Cienfuegos, Álvaro Martín y David García Zurita fueron tres de los nombres que se pronunciaron en clave regional. Aunque afirma que al que más conoce es al lanzador montijano, también admite que le sigue la pista al marchador llerenense a la joven promesa pacense. Sobre este último, subrayó que no hay que descartarle para París 2024. Tiene que luchar por lo que quiere. Espero que no se venga abajo. «Tiene que soñar y creérselo. Hay que dejarle tranquilidad. Lo está haciendo bien», dijo. También se acordó de París 2024 al lucir sus medallas, ya que él formó parte de la generación del 92, la más laureada de la historia que aún no se ha podido superar hasta la fecha. No obstante, el propio Cacho confía en que París se pueda mejorar el medallero de Barcelona. «Tenemos un buen nivel y hay que soñar con ello. Porque sino, nos quedaríamos ahí. Creo que en la vida hay que avanzar», concluye.