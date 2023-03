El pasado domingo Borja Iglesias se fue a cenar con los amigos después de marcar el gol de la victoria del Betis ante el Mallorca. Un tanto que tiene a los verdiblancos enganchados a la lucha por la Champions, y que es el tercero del Panda en los últimos cuatro partidos. El gallego se dejó el teléfono en un bolso y cuando fue a mirarlo “me había escrito medio mundo por la convocatoria de De La Fuente. Joaquín, la Federación…”. Borja era el elegido por la plaza del lesionado de Gerard Moreno, y se reenganchaba de nuevo a la Roja. “Estoy muy contento”, advierte mientras atiende a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, con esa sonrisa eterna que le cuelga de la boca.

Por edad y trayectoria vital, Joselu, Iago (Aspas) y tú sois jugadores diferentes al perfil medio de los jugadores de esta España. Gente joven reconocida desde el inicio.

Creo que no hay una fórmula perfecta para nada, pero sí es cierto que esas situaciones de vida nos han dado mucha entereza, nos han hecho valorar más todo lo que hemos conseguido y la verdad es que estamos muy contentos de poder aportar otra visión y sumar esa otra parte de lo que es fútbol. No quiere decir que sea mejor o peor, pero es distinto. Ir quemando etapas, como hemos hecho nosotros, es importante.

¿Quiénes habéis transitado por el lado menos glamuroso del fútbol relativizáis todo más?

Sí, creo que sí. La realidad es que obviamente es muy bonito competir en la élite, pero creo que en cierto momento te puede llegar incluso a confundir porque la realidad fuera de esto, ya no te digo en la vida más normal con cualquier trabajo más duro. Incluso dentro del fútbol hay gente muy currante que se dedica a esto y que tiene una vida más ajustada y no vive con tanto lujo. Me siento muy afortunado de haber vivido también eso y haberlo incluido en mi mentalidad.

Eres un futbolista capaz de “echarse unas risas” mientras se bate el cobre con Militao. Pareces disfrutar siempre de lo que hace y lo transmites a tu alrededor.

Intento hacerlo. Obviamente es fantástico ganar y disfrutar de grandes momentos, pero he intentado también disfrutar de los que no han sido tan buenos. Intento aprender de ellos, integrar cosas que me hayan podido aportar para el resto de mi vida, ya no solo de mi carrera en el fútbol. Por eso intento disfrutar cada momento: cuando tengo días libres los disfruto, cuando estoy aquí con la Selección. Simplemente lo disfruto. Estoy agradecido con lo que tengo en cada momento.

Hablabas de los momentos en que no se gana. Vivimos en una sociedad que se ha instalado en la cultura del exitismo y el fútbol es el ejemplo más extremo de ello.

Sí, el éxito depende mucho del resultado y creo hay que empezar a darle importancia al camino. La dificultad de ganar es altísima y no quiere decir que cuando no lo consigues estés fracasando. Porque al final todo camino te está aportando muchas cosas, te está regalado un aprendizaje que te acerca a ese éxito a nivel de resultado. Es importante relativizar, creo que desde dentro más todavía porque desde fuera entiendo que a veces es complicado. En un club o una selección el resultado marca mucho. Pero en el día a día fracasamos habitualmente y creo que hay que aprender de ello.

Futbolísticamente eres un buen ejemplo de un jugador que ha crecido a partir de sus ‘fracasos’. Por llamarlos así.

Intento aprender y mejorar con esas situaciones y también con lo que me enseñan mis entrenadores y mis compañeros. He tenido distintos perfiles de delanteros con los que he coincidido e intentado quedarme con cosas buenas de cada uno para aplicármelo y tratar de ser mejor jugador. De Iago, de Joselu o de Álvaro hay cosas que hacen muy bien y yo no puedo hacerlas así. Pero intento mejorarlas e intentar ser más completo. Así lo he intentado hacer siempre con todos mis compañeros. Lo hago en mi equipo con William y Ayoze, y eso ayuda a que la competencia sea más sana y disfrute más con ellos porque así les puedo ayudar y ellos me puedan ayudar a mi. Y eso de paso genera un bienestar colectivo y personal.

¿Tienes referentes en el fútbol, o son de fuera del campo?

Voy descubriendo cada vez. En el fútbol, por ejemplo, a Joselu lo llevo siguiendo desde muchos años porque coincidí con él en categorías inferiores de la selección gallega. Lo he visto jugar mucho, me ha gustado siempre y he aprendido de él.

Joselu, Iago Aspas, el Panda… Parece que el gol en esta selección de De la Fuente es cosa de gallegos.

(Ríe)… Lo decía Iago, pero es verdad. En esta selección el gol es gallego. Allí hay buena formación, buena cantera y buenos jugadores. Y seguro que seguiremos viendo durante muchos años buenos jugadores de Galicia porque se trabaja muy bien y se vive el fútbol con mucha pasión.

Hablaba de sus referentes dentro y fuera del campo…

Pues apunta otro medio gallego, Fernando Torres (veraneaba allí), siempre ha sido un referente para mi. Y cuando era pequeño me encantaba Drogba por la capacidad que tenía para jugar de cualquier forma. Pero es verdad que intento ir aprendiendo también de la gente que hay fuera del campo. Creo que hay mucha gente que nos regala aprendizajes que son muy valiosos.

Con esa mentalidad lúdica, el ‘manque pierda’ del Betis le encaja como un guante,

A día de hoy creo que he encontrado mi sitio en el Betis. Me siento feliz, me siento arropado, me siento muy querido, muy respetado. Disfruto cada día. Cuando piensas en un entorno ideal es lo más cercano a lo que he estado y me siento muy agradecido por la oportunidad y por el cariño.

Esta temporada ya no vale solo el ‘manque pierda’. Ahora toca Champions sí o sí.

Lo intentaremos, estamos capacitados. Hay equipos que están peleando por esas posiciones que tienen mucha capacidad, como creo que nosotros la tenemos. Y de aquí al final vamos a intentarlo con todo. Sería muy bonito y muy bueno para el club.

Eres un referente a la hora de visibilizar la importancia de la salud mental, tus uñas son un símbolo en el fútbol a favor de dar voz al colectivo LGTBi, estás muy sensibilizado con la lucha contra la homofobia… ¿El fútbol te acompaña en tu camino o sientes que vas solo?

No solo el fútbol, la sociedad creo que ha dado muchos pasos hacia adelante en este aspecto. Es cierto que la situaciones que más ruido hacen son las contrarias, pero en parte no está mal porque nos alerta un poco a todos y nos ayuda a seguir progresando, a seguir creciendo. El fútbol estos últimos años ha dado bastantes pasos adelante, creo que está cambiando mucho esa mentalidad, que estaba un poco estancada, y me siento feliz de ser parte del cambio.

¿Veremos a algún futbolista en LaLiga revelar su homosexualidad como a Jakub Jankto?

Pasará, yo creo que pasará. Cada vez se está generando un entorno más sano y creo que es algo que sucederá. Ojalá se sientan con la libertad de hacerlo porque los arroparemos con todo.

Gracias Borja y suerte.

Gracias a vosotros por el rato.