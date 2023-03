Durante la mayor parte de la temporada el Cacereño Femenino ha sido un muro casi infranqueable para sus rivales. 13 goles en los 20 primeros partidos hacían del conjunto verde el equipo que menos encajaba junto al Eibar. Hasta el parón de febrero meterle un gol al club extremeño era casi una rareza, porque en más de la mitad de esas 20 jornadas (11) dejó su portería a cero.

Pero el paréntesis que se tomó la competición por los compromisos de la selección española no le ha sentado bien al Cacereño, que ha perdido esa solidez defensiva. Cuatro goles en tres partidos, los tres cerrados con empate. Si antes encajaba 0,65 tantos por encuentro, ahora son más del doble, 1,33.

«Estamos recibiendo muchos goles», reconocía, autocrítica, la capitana y guardameta Tati el domingo tras el empate 2-2 contra el Juan Grande, el colista de la Primera Federación Femenina. «Antes no pasaba, conseguíamos más porterías a cero. Ya no somos tan férreas».

Las siete finales

Ese empate contra el Juan Grande impidió al Cacereño volver a la posición de ascenso directo a la élite que ya ha ocupado, aunque sigue de lleno metido en la pelea. Solo un punto le separa del segundo, el Dépor. Quien se escapa en el liderato es el Barça B, pero el filial azulgrana no puede subir. «Quedan siete finales y vamos a lucharlas hasta el final», recalca la jugadora de Monroy.

«Si queremos competir por estar arriba no podemos regalar en esta competición que es tan igualada y que todos los equipos te pueden hacer daño. Hay que ser más consistentes», apuntaba el entrenador, Ernesto Sánchez, que no ocultaba que se habían hecho cosas mal ante el colista. «Ha sido caótico y no hemos mostrado absolutamente nada de lo que habíamos entrenado», decía.

Recuperar el aspecto mental del equipo es una de las tareas de esta semana. Quedan siete jornadas y el Cacereño las encara con opciones de todo. Y de nada. Porque la ventaja sobre la séptima posición, la primera que se queda sin ‘playoff’ de ascenso (sería la sexta si no estuviera por ahí el Barça B), es solo de tres puntos.

El Cacereño Femenino jugará cuatro partidos en Pinilla y tres a domicilio, el primero de ellos este domingo en Vallecas ante el Rayo (13.30 horas) También viajará a Eibar y a Lleida (SE AEM). Por los campos de Pinilla tienen que pasar Dux Logroño (séptimo ahora), Oviedo Moderno, Athletic B y Osasuna, que es el tercer clasificado con un punto más que las verdes, en la última jornada, el 14 de mayo.