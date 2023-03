"Nuestra mala racha no fue por el viaje a Nepal"

Dicharachero, cercano, nítido en sus explicaciones. Así es José Antonio Martínez Álvarez, ‘José Martínez’ (Oviedo, 29 de julio de 1997), un futbolista clave en el Cacereño en los dos últimos años. El central reflexiona en esta entrevista sobre una temporada en la que, con naturalidad, dice que el viaje a Nepal no influyó en el nivel del equipo. Desvela el futbolista asturiano que una excursión con baño en el Jerte ha coincidido con la vuelta a los buenos resultados. Del mismo modo, dice que el técnico, Julio Cobos, está haciendo un trabajo "espectacular".

¿José Martínez o Josín, cómo hay que llamarle?

El que llevo en la camiseta es José Martínez. En el Oviedo, cuando era cadete, iba mucho con los mayores, también en el juvenil y el filial con el primer equipo, y me llamaban Josín. Tenía a Esteban, con 37 años, yo tenía 17… y en Asturias se utiliza mucho el diminutivo. Cuando hay confianza me siguen llamando ahora Josín, pero vamos, me da igual.

Pese a que no es mayor, representa la experiencia del vestuario del Cacereño. Dicen que es usted uno de sus líderes y en el campo así lo parece. ¿Es así?

El líder es el míster, pero sí que es verdad que, cuando juego, me gusta llevar un poco la voz cantante. Pero más que para animar, en el centro de la defensa necesitas marcar un poco la línea, si vas más o menos adelante, la presión…

Se ha dicho de usted en el periodismo, en anteriores etapas a la del Cacereño, que hace todo bien, que no le pueden poner un 10 en nada, pero que siempre te va a cumplir, que siempre sacará un 7 o un 8. ¿Está de acuerdo con esto?

Siendo defensa, hacer un 10 es difícil. Yo intento siempre estar muy concentrado y hacer todas las acciones bien. Al final nuestro trabajo es defender.

Pero para ser central, no da usted muchas patadas, por ejemplo…

Bueno, depende. Depende de los árbitros, si me cazan o no (risas).

Es uno de los pocos ‘supervivientes’ del pasado año. ¿Hizo bien en quedarse?

Sí. Estoy muy contento. Hasta el año pasado no había venido a Cáceres. Recuerdo que cuando viajaba por la Autovía de la Ruta de la Plata, según pasé Guijuelo, que es donde estuve el año anterior, cogí el volante y me dije que no conocía a nadie aquí. Esto te echa un poco para atrás, pero luego fue un gran año, con un gran grupo y la gente del Cacereño increíble. Además, a mí la ciudad me encanta. Estoy un poco lejos de casa, a 500 y pico kilómetros, pero repito que estoy muy contento. Vivo solo en Cáceres. Mi pareja vive en Oviedo, ya que trabaja allí, y viene un fin de semana sí y otro no. Estoy bien.

¿Hasta dónde va a llegar el Cacereño?

Hasta donde nos dejen. Tenemos mucha ambición y queremos lo máximo, pero somos conscientes de lo que es el Cacereño y del presupuesto que hay. En nuestra mente solamente está el domingo. Llevamos una racha muy buena, pero no queremos más que pensar en el ‘domingo a domingo’.

¿Si no hay ‘playoff’ es un fracaso?

Ahora mismo no puedo contestar a eso. Yo lo único que quiero es ganar el domingo.

¿Lo de Nepal y la Copa del Rey en Navidades han costado puntos?

No. La verdad es que lo de Nepal fue un viaje increíble. Cuando nos lo comunicaron pensaba que era broma. Imagínate que en Navidad, del 26 al 31 de diciembre, te tienes que ir a Nepal con el club, no te gastas nada… yo estuve en el Oviedo y no fue así, no nos llevaban a ningún lado, jajaja. Fuera de broma, esto va por rachas, pasamos la racha mala y llevamos un mes y medio ahora sin perder.

Pero esa mala racha coincidió con la vuelta de Nepal y lo del Madrid…

Sí, puede influir algo porque en los partidos de Copa juegas entre semana, las vacaciones… al final el jugador necesita estar con la familia y eso, pero yo creo que esa mala racha fuera por Nepal, ni mucho menos. A la vista está que llevamos ahora cuatro victorias y un empate.

¿Qué le dijo a Rudiger en ese ‘calentón’ que tuvieron en el Cacereño-Real Madrid de Copa?

Nada, nada, que le invitaba a comer, jajaja. No hombre, esas cosas se quedan en el campo.

¿Se puede pensar en el título y ascenso directo o es quizá mucho?

Ahora mismo, como decía antes, tenemos que centrarnos en el domingo. Sí que es verdad que dependemos de nosotros porque hay muchos puntos en juego, pero empiezas con una dinámica mala como la que tuvimos y te sales del ‘playoff’. Hay que ganar el domingo y después mirar resultados. Nada más. Los equipos de abajo se empiezan a jugar todo y ahora va a ser más difícil ganar. Se aprieta todo más.

¿Qué le falta a este Cacereño?

Ahora mismo nada. El míster nos decía que cuando juegas mal hay que ganar.

¿Puede contar cuál fue el conjuro que hicieron para cambiar la racha?

Jajajaja. Como asturiano, me gusta mucho el tema de visitar cosas de la naturaleza y demás. El 14 de febrero, día libre martes, si no recuerdo mal, justo antes de jugar ante el Villanovense, me fui al Valle del Jerte e hice una ruta con un amigo de Cáceres. Fuimos hasta Los Pilones y eso. Me metí en el agua y justo ese fin de semana ganamos al Villanovense. Mi amigo me mandó un mensaje diciéndome: “ha sido por el baño en el Jerte”. Esta semana pasada fuimos unos cuantos del equipo al mismo sitio y nos metimos en el mismo sitio. Por mí como si tengo que ir todos los días allí…

¿Usted cree que el trabajo de Julio Cobos está siendo valorado como merece?

A mí me sorprendió un poco lo que vi cuando llegué. En el fútbol la afición es exigente, está claro, pero íbamos segundos, detrás del Córdoba, y la gente quería más. En parte eso es bueno, y si aprietan en los partidos a nosotros nos mete más en ellos. Pero creo que Julio ha hecho estas dos campañas que llevo yo aquí espectaculares. También venía del ascenso, con lo cual lleva tres muy buenas, para mí. No se puede pedir más. Al final le está yendo bien. Juegue quien juegue el equipo funciona. Mientras sea así está bien. Este año, fuera de casa, hicimos una primera parte increíble en El Paso, por ejemplo, y perdimos. Vas a Leganés, haces una primera parte mala, metes un gol y ganas. El otro día, en Guadalajara, no eres dominador tampoco y ganas. Lo que vale es ganar. Nosotros intentamos siempre jugar bien, pero hay días que no lo conseguimos por diferentes motivos. Pero mientras tengas la portería a cero…

Su complicidad con Relu, con el que solamente ha encajado un gol el equipo, parece grande.

Sí, sí, me entiendo muy bien con él, pero también con Molina, por ejemplo. Es difícil, sí, que te compenetres con tan poco tiempo. Él ha jugado mucho de medio centro y se nota con lo de tocar el balón y todo eso.

¿Por qué no triunfó en su casa, en Oviedo, siendo usted el capitán del juvenil?

Y también lo era del filial. Siempre he sido capitán. Debuté en Segunda con el Oviedo con 18 años (con el extremeño Generelo como técnico) y estuve en dinámica del primer equipo cuatro años y llegaron entrenadores que querían más veteranía. Para un central, o juegas o no juegas. En Segunda es complicado. Cuando acabé mi etapa sub-23 me ofrecieron renovar allí, pero consideré que se había acabado la etapa.