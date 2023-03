El Hierros Díaz Miralvalle aspira a organizar, del 20 al 23 de abril, la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge. Así lo anunció este jueves Álvaro Estévez, coordinador del club placentino. «Para dar un pasito más adelante tras siete años que llevamos con el primer equipo desde que empezamos en Primera Nacional queremos por lo menos intentarlo», comentó, justificando en que se trataría de algo «importante para el club y la ciudad, para empresas y para el sector de la hostelería».

Estévez habló de «luchar por presentar una candidatura fuerte, que muestre lo valioso que es Plasencia en el deporte femenino», aunque reconoció que tendrá un poderoso rival en el Sant Josep de Palma de Mallorca, líder del grupo B de la Liga Femenina 2 y que también se ha postulado. «Es un equipo que tiene un presupuesto bastante alto y que está haciendo las cosas bien, con jugadoras importantes. Competencia dura, pero nosotros vamos a defender la nuestra», señaló.

Una posible baza placentina respecto a la entidad balear es la ubicación geográfica de la ciudad extremeña. «El año pasado esta misma fase fue en Melilla. Llevarla fuera de la península otra vez puede ser dificultoso para los demás equipos», declaró Estévez.

No concretó cuánto costaría la organización («no me gusta hablar de cifras»), pero sí asumió quién debe sostener la idea. «Las instituciones y las empresas tienen su cabida. Es una cantidad elevada y nosotros como club no nos podríamos hacer cargo de ello porque una de nuestras premisas es la viabilidad económica. Ya estamos en conversaciones con las propias instituciones y la Junta de Extremadura y la Fundación Jóenes y Deporte ya nos han mostrado sus ganas. Esperamos respuesta de la Diputación de Cáceres, mientras que creemos que el ayuntamiento va a estar complicado», contó. Se está «trabajando contrarreloj», aseguró, porque el plazo para cumplimentar la candidatura ante la Federación Española termina el martes.

Respecto a lo deportivo, el portavoz miralvallino resaltó que la satisfacción «con el grupo humano que hemos conseguido hacer» y se mostró convencido de que «si esta fase la hacemos en casa, nuestras opciones van a subir exponencialmente porque esto con nuestra afición es un fortín».