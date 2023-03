Tony Gómez, el fútbol sala como pura pasión

En 20 minutos de entrevista-conversación, no es difícil advertir que a Antonio Gómez Borrego, ‘Toni Gómez’ (Cáceres, 20 de agosto de 1989) le encanta lo suyo. Es el entrenador del Cáceres Uex, instalado en la vanguardia de su grupo de Segunda B de fútbol sala, pero ante todo se percibe que es un fiel amante de este deporte. «Empecé desde pequeño, con nueve años, en mi pueblo, Torremocha, y ya no me he separado de él», cuenta el protagonista, exitoso sucesor en el banquillo de un histórico en Extremadura, Antonio Salguero.

«Jugué en la Liga de Moctezuma hasta los 19-20 años. Me rompí el cruzado y me metí a árbitro porque ya le había cogido el vicio a esto», dice en un receso de su trabajo como monitor deportivo en su localidad, que es en lo que realmente se gana la vida. «Luego entré en la UD Casa Plata, que duró poco, pero dio mucho que hablar», relata.

Toni Gómez pasó definitivamente a su faceta de técnico. “Estuve en Torreorgaz, en Tercera dos años, hasta que ya di el paso hasta el Cáceres Uex. Tenía muy buena relación con Antonio (Salguero) porque había ido con él a la selección universitaria, me hice cargo del juvenil del Cáceres Uex hace dos años y en éste vino el salto al Segunda B”.

“Lo estuvimos hablando desde mediados de la temporada pasada, pero yo siempre lo veía como más a largo plazo. Antonio me pidió que tenía que ser este año y ahí estamos”, apunta el joven técnico sobre su llegada al primer equipo universitario.

«Soy de esos defensores acérrimos del fútbol sala», afirma firme quien vive con orgullo un año en el que el equipo que dirige está en ‘playoff’ de ascenso. Aun así, asume que este deporte tiene más dificultades para dar pasos hacia adelante. “Puede ser incluso más fácil jugar al fútbol que al fútbol sala, que te exige mucho más. No en nivel táctico o técnico, sino más concentración, leer más las situaciones, tanto las defensivas como las ofensivas y eso no lo aguanta todo el mundo. Es más fácil el fútbol, que puedes suplirlo corriendo. En el fútbol sala solo corriendo no aportas», analiza.

Sobre la temporada ‘de menos a más de su equipo, él tiene su propio razonamiento. «Nos costó muchísimo enlazar victorias por los partidos de fuera casa, que empezaron siendo muy malos. No dábamos la imagen de la reputación que tenía el club en Segunda B. Cuando empezamos a puntuar también fuera el equipo dio muestras de tener mucha experiencia. Es el mismo grupo humano durante muchos años».

Dice Toni Gómez que llegaba con «miedo» de no hacer un buen papel «porque eran muchos años de la misma plantilla con Antonio Salguero y yo, por mucho que los conociera y me llevara bien, tenía ese miedo de cómo interactuar con ellos. Es cierto que no entreno como entrena él, no llevo los partidos como él y tampoco me dirijo a ellos como él. He cambiado cosas que creía que tenía que cambiar sin meterme mucho ello porque sabía que con lo que tenía daba de sobra para competir en Segunda B. Recibíamos muchos goles a balón parado y este año no hemos recibido nada más que 4-5 y luego había que fortalecer la defensa, en lo que he hecho mucho hincapié».

Asegura que trató de hacer el bloque competitivo desde el inicio. «De partidos apretados ganamos muchos. Al final, cuando se reproduce esto tanto es que es porque lo buscas y trabajas».

Motivación

¿Ascender? Esa es la gran pregunta cada temporada, rememorando viejos tiempos. «Yo con haber conseguido la salvación ya he cumplido el objetivo. Hay algunos jugadores que están ya próximos a dejarlo y jugar unos ‘playoff’ de ascenso les hace muchísima ilusión. Están muy motivados”, subraya. «Han modificado el reglamento. Ahora en la primera fase juegan primero contra cuarto y el segundo contra tercero a partido único y en pista del mejor clasificado. Es complicado», reconoce. «Sería un premio para el club y para los jugadores estar en ese ‘playoff’ y también asegurarse lo de jugar la Copa», añade.

El entrenador cacereño no descarta nada. «Yo era de los que le repateaba la frase esta del ‘Cholo’ del ‘partido a partido’, pero este año yo digo lo de ‘semana a semana’ y es como lo estamos afrontando. Y nos está saliendo. Estamos peleando por los ‘playoff’. Seguiremos para adelante. Vamos a ver», recalca.

Sobre al equipo aflora el sentimiento. «Es como una familia. Después de tantos años los mismos, está pasando, por ejemplo, que algunos ya están formando su propia familia. Al final es la amistad incluso de las familias, que se conocen tras muchos viajes. Esto une más al grupo».

Lamenta es «triste» que su equipo tenga escaso respaldo en la grada. «Jugando lo que te estás jugando, no ves ni a la gente de tu club. Infantiles ves a uno o dos, cadetes, a lo mejor, no ves a ninguno, no sé, pero es que la sociedad ha cambiado. Cada uno quiere tener lo suyo, ese sentimiento de pertenencia se está perdiendo».

Él, en cualquier caso, sigue a lo suyo, a su irrefrenable pasión, dando rienda suelta a su ‘gusanillo’ del arbitraje. «Siempre que no me meta en las categorías en las que intervengo intento arbitrar. En juveniles no he pitado, pero llevo 2-3 años como árbitro colaborador. Me gusta mucho pitar a la base y siempre que puedo lo hago. Ahí estoy todavía haciendo kilómetros para arbitrar a los niños». Gómez no entiende, desde su tranquila y pacificadora perspectiva, que se fomente un exceso de rivalidad en ciudades como Cáceres.