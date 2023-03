Al Diocesano le urge sumar de tres en tres

Acumula el Diocesano cinco empates consecutivos, pero lo de la imbatibilidad en este tramo no es suficiente argumento para conseguir el objetivo. El equipo colegial precisa algo más, precisa triunfar. Este domingo, ante el Guadalajara (12.00 horas, Manuel Sánchez Delgado), tiene esa perentoria necesidad para no verse casi definitivamente fuera de cualquier posibilidad.

El equipo rojillo juega bien, tiene oportunidades e incluso no recibe goles apenas en los últimos partidos, pero esto no basta. Encuentros como los dos últimos fuera de casa (en Leganés con dos palos y en Socuéllamos con varias opciones diáfanas) y que han acabado en empate han frustrado, en cierto modo, a los cacereños, que sin embargo tienen el puesto de posible permanencia más cerca desde el pasado fin de semana: está a ocho puntos. Pero la condición de colista en la que se sitúan los de Adolfo Senso no hace sino incrementar las dudas en torno al futuro deportivo del equipo, que necesita vencer en sus próximos encuentros para encontrar una posibilidad real de permanencia.

El Dioce se medirá a un rival que está situado en la zona media baja (puesto 11, cerca también del peligro) y que llegará especialmente motivado tras su último tropiezo, en casa ante el Cacereño (0-1). Sin embargo, precisamente en el Príncipe Felipe logró un triunfo convincente en la primera vuelta (1-4). Querrá seguir invicto en la ciudad extremeña el cuadro alcarreño, que es cierto que está muy por debajo de las expectativas de principios de campaña que le situaban en la zona alta de la tabla clasificatoria.

En el Dioce hay, en cualquier caso, una convicción nítida de que nada está perdido en esta temporada que tan bien se inició y que se ha ido torciendo por muy diferentes circunstancias.

Adolfo Senso ha tratado de inculcar a los suyos durante la semana un espíritu competitivo que se tiene que traducir, piensan en los colegiales, en un cambio de dinámica en este tramo final de una competición en el que todo puede suceder, dada la igualdad que, se insiste, existe entre los equipos y que se plasma cada siete días en cualquiera de los campos.