El mejor momento para salir del pozo para el Don Benito

El Deportivo Don Benito cuenta por finales cada jornada ya ni se sabe desde cuando, así que no es nada nuevo para los rojiblancos afrontar un duelo clave y fundamental en su devenir liguero. Los calabazones, tras ganar el pasado domingo en casa ante el Alcorcón B, visitan ahora al Navalcarnero.

Los de Manolo Martínez encadenan diez partidos seguidos sin perder y han sumado tres victorias en los últimos cinco encuentros, lo que les ha hecho abandonar el descenso directo para situarse en el ‘playout’, ese mal menor que hace apenas unos meses firmaban con los ojos cerrados pero que ahora sabría a poco a tenor de los buenos números que arrastran desde hace semanas.

Empatados a 30 puntos con el Coria, los dombenitenses están en disposición de poder abandonar el pozo esta jornada si logran puntuar en Navalcarnero y acompañan el resto de resultados de la jornada. Más allá de eso, Martínez ha hecho hincapié esta semana en mantener la fortaleza defensiva ante un equipo que llega a esta cita en la tercera posición de la tabla clasificatoria con 45 puntos en posición de promoción de ascenso, pero que tiene ante sí la oportunidad de afianzarse en la zona más alta de la clasificación.

A prolongar la racha

Sin embargo, el Deportivo buscará prolongar su buena racha, ya que no pierde desde principios de enero y la remontada agónica de la pasada jornada no ha hecho sino alimentar las fuerzas de la plantilla para este tramo final de liga. Sin embargo, Manolo Martínez no podrá contar con el héroe de la remontada, Adri Revilla, ya que acumula cinco cartulinas amarillas y deberá cumplir sanción este fin de semana ante el Navalcarnero. Se prevé que Borja Domingo vuelva a ser titular después de no serlo ante el Alcorcón B.

Un Navalcarnero que por cierto guarda los mismos números que el Don Benito en las últimas cinco jornadas con tres triunfos y dos empates. En su caso vienen de ganar 0-1 a la Gimnástica Segoviana en un duelo directo por las aspiraciones de ‘playoff’ de ascenso. Por lo demás, Manolo Martínez podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla, aunque jugadores como Álex Herrera continúan arrastrando problemas físicos. En cuanto al resto de la plantila, en principio Manolo Martínez contará con todos disponibles para viajar el domingo a la localidad madrileña.