El Cacereño, una caricatura

Llegó el bajonazo del Cacereño. El equipo de Julio Cobos se dio de bruces y de sopetón con la cruda realidad tras protagonizar un pésimo partido, en el que apenas disparó a puerta y en el que el Unión Adarve se llevó los puntos (0-1), cortando así la pretendida progresión verde hasta la cima. Un gol en el inicio del segundo tiempo evidenció la inoperancia de los de Julio Cobos, un técnico que tampoco tuvo su mejor domingo.

El primer acto fue horripilante, puede que el peor ejercicio futbolístico de la temporada en casa del CPC. Sin ideas, sin remate, sin imaginación, el juego fue paupérrimo durante este tramo. Ni una sola ocasión. Ningún pase interior con intención. Ni siquiera el balón rodó rápido en el centro del campo, con una sucesión de imprecisiones que exasperaron a la grada antes de tiempo. El caldo de cultivo estaba creado para vivir una mañana decepcionante.

Maniobró Julio Cobos con el factor sorpresa, ese que también le ha funcionado por lo general, en su once inicial, esta vez con la defensa como protagonista. Muy cuestionable lod Samu Gomis, el mejor jugador del CPC de largo este año, que no estaba ni en el banquillo. Diría Cobos después que lleva demasiados minutos y que podría romperse. Relu no era titular, con Aguado desplazado al lateral izquierdo. En el centro del campo, el dibujo de dos medios centros, con Ruymán y Clausí, no funcionó. Hasta Telles, todo regularidad durante el curso, estaba irreconocible en el decano.

El Unión Adarve, ordenadísimo atrás, no concedió un ápice. Tampoco estuvo bien arriba, aunque Pineda, en banda derecha, fue protagonista de alguna escaramuza sin tirar a puerta. Muy poco bagaje, en cualquier caso, para un partido que tenía un tufo a 0-0 desde el primer minuto.

Segunda parte

Estaba cantado que Cobos corregiría tras el asueto. De inicio, ya salieron Karim y Samu Manchón para llamar a la imaginación. Al mismo tiempo, ello evidenciaba que el entrenador del Cacereño asumía se había equivocado. Él mismo lo asumiría después ante los periodistas. Tuvo una sucesión de ocasiones en la misma jugada el Cacereño, con remates de Solano, Karim, Clausí y Sanchidrián, que no cristalizaron, pero que animaron al público, que veía cambios.

Todo se había transformado en positivo. O eso parecía, pero llegaría lo peor en lo que equivocadamente se pensó que era el mejor momento verde. Una contra del Adarve permitió a Fer Harta ganar la espalda y llevarse el balón para marcar el 0-1 (min. 51).

El tanto en contra maniató psicológicamente el Cacereño, en el que solamente Karim parecía tener orgullo. Hasta José Martínez, un seguro de vida, estaba flaqueando atrás. Samu Manchón, con su talento, estaba demasiadodesasistido. Nadie percibió sus pases filtrados y él mismo acabó aturullado y frustrado. Lógico.

Entraron David Grande y Bermu para arreglar el desaguisado. Introdujo después el técnico a Iván Fernández por José Martínez. Ni por esas. El CPC, todo espesura, no tuvo una oportunidad clara en los instantes finales de lógico asedio a la meta madrileña.

Lastimoso parecía que, más allá el resultado, la sensación era que el equipo no marcaría en toda la mañana. Con la atención puesta en la grada, donde un aficionado era atendido mientras el juego en principio se paraba, el partido languideció como si aquello no era un duelo en el que se trataba de dar un paso hacia adelante.

El equipo verde había avisado con sus últimos resultados que podía pelear por todo. Este domingo se percibió que incluso podría peligrar el puesto en el ‘playoff’ de ascenso’. De todas formas, el fútbol es tan frustrante como cambiante. Un buen resultado en el campo del Atlético de Madrid B volvería a cambiar la perspectiva, pero mientras tanto el decano puso en cuestión su valor de mercado y su propia credibilidad.