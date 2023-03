Dani Lorenzo hace sonreír al Mérida

A lo largo de la temporada se ha comentado en muchas ocasiones que el debe del Mérida estaba siendo los partidos en casa, puta cuando tenía la oportunidad de mirar hacia arriba y ante rivales propicio, en teoría, no terminaban de salirles las cosas. Sin ir más lejos, hace dos semanas ante el Talavera, donde no pasaron del empate. Sin embargo, quince días después, el escenario era muy similar, tanto a nivel clasificatorio como por el rival, pues el Fuenlabrada se presentaba en el Romano marcando el descenso directo y con numerosas bajas, principalmente en defensa, además de la lesión de última hora del delantero Diego García. Pero en esta ocasión los emeritenses fueron capaces de llevarse los tres puntos (2-0). Esta vez Juanma Barrero, entrenador local, tenía mucho donde elegir y quiso darle continuidad al mismo once que tan buena imagen dio en Valdebebas en la última jornada, a excepción del cambio obligado por lesión de Erik Ruiz por Nacho González en el eje de la zaga.

A pesar de que Larrubia volvía a estar disponible, los elegidos para los costados fueron otra vez Sandoval y Nando Copete, aunque cambiados de posición de inicio: Sandoval a la derecha y Copete a la izquierda, la mejor fórmula en Madrid y que en este caso tuvo sus alternancias a lo largo del choque.

Sabedores de que el rival se presentaba con dudas y bajas, los emeritenses salieron muy propositivos al inicio y tuvieron el premio del gol a los 3 minutos de comenzar el partido. Una recuperación de Acosta en el centro del campo se convirtió en una buena transición por la izquierda. El centro de Álvaro Ramón fue despejado por la defensa, pero Lorenzo atento empaló de primeras y adelantó a los suyos.

Tras el gol, el Mérida siguió con la misma dinámica. Sin embargo, conforme pasaban los minutos parecía que los locales se relajaban y los visitantes se estiraban. A pesar de que los romanos iban por delante seguramente estaban protagonizando la peor primera parte del último mes. Cierto es que Juan Palomares nunca se vio exigido por la delantera madrileña y que los emeritenses tuvieron algún acercamiento peligroso, destacando un disparo de Sandoval, pero las sensaciones no estaban siendo buenas para una afición que intentaba animar a los suyos. De hecho, las dos últimas acciones en el descuento del primer acto fueron de mucho peligro para los de Alfredo Sánchez pero el disparo de Cubero lo despejó un defensa y el cabezazo intencionado de Fer Ruiz salió desviado por poco.

La reanudación no cambio sobre manera la película que se estaba viendo, más allá de que en la primera acción Felipe Alfonso quiso ajustar un disparo con la izquierda a la que respondió Craninx.

Lo corto del resultado provocaba el nerviosismo en la grada. Alrededor del minuto 53 los visitantes tuvieron hasta tres centros consecutivos tras un saque de esquina, empalmando desviado el último de ellos Santi Jara. Fue la última acción peligrosa del Fuenlabrada, pues solo tres minutos después Dani Lorenzo, que estaba completando un gran partido apareciendo, aprovechó un pase de Carlos Cinta tras un robo entre éste y Larrubia para encarar a un rival, ponérsela a la derecha y ajustar el disparo a la cepa del palo para poner el segundo y finiquitar el choque. El Fuenlabrada, cuyos recursos en el banquillo eran limitados, bajó los brazos y no volvió a crear peligro.

El tercero puedo llegar en las botas de Álvaro Ramón, de Lolo Plá y, sobre todo, de Chuma que fue el que la tuvo más clara, pero el marcador ya no se movió.

Con esta victoria el Mérida aleja al Fuenlabrada a siete puntos más el goalaverage. La plaza para jugar la Copa del Rey se mantiene a tres puntos de desventaja.

Juanma Barrero: «El paso es importante, pero hay que seguir, ahora esos tres empates seguidos cobran valor»





El entrenador del Mérida, Juanma Barrero, se mostró muy contento por la victoria porque «el paso es importante, pero hay que seguir, ahora esos tres empates seguidos cobran valor. Queda mucho, pero vamos por el buen camino». Analizando el choque, reconoció que «a partir del gol y hasta el descanso no me ha gustado el equipo. No estábamos con la intensidad necesaria, hemos entrado en el ritmo tranquilo de ellos. No sé si es porque te relajas por el resultado. También algún jugador decía que estaba ahogado por el primer día de calor. En la segunda parte hemos subido el ritmo y no hemos sufrido nada. Partido plácido en la segunda parte con un gol y todo esperábamos que hubiera otro. Nos lo han puesto muy difícil hasta el segundo gol». A nivel individual destacaba la «actitud de diez de Lolo, que después se le critica, que contagia a Larrubia y a Felipe y termina Bonaque presionando por encima de la altura de los banquillos. Entra quien muerde, hoy he sido injusto con la alineación».

El entrenador del Fuenlabrada, Alfredo Sánchez, analizó el encuentro afirmando que «ellos han iniciado bien y han marcado muy pronto. Es una situación que no esperábamos», a pesar del gol en contra, «creo que el equipo se ha rehecho y lo ha intentado». Concluyó que «nos ha faltado en los metros finales ocasiones más claras», pero reconoció que «estoy contento con el partido que hemos hecho. No hay excusas por las bajas. Hemos sido dominador en muchos momentos, al Mérida le gusta organizarse para hacer transiciones y lo hace muy bien». La última baja ha sido la de Diego García que «tiene una roturilla en el glúteo por eso no ha podido viajar».