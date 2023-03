Un punto y todos contentos

El Municipal Villanovense lució una de sus mejores entradas en lo que va de curso para recibir al Atlético de Madrid B en la pelea del Villanovense por la segunda plaza clasificatoria. Sin embargo, ambos empataron a cero en un choque cuyas ocasiones de gol fueron casi inexistentes en un duelo sin brillo, sin goles y sin fluidez.

El partido se presumía al menos entretenido por aquello de ser dos equipos de la parte alta de la clasificación. Pues la primera parte fue de todo menos vistosa. Casi sin ocasiones y sin llegadas de uno y otro equipo, lo que hizo que los primeros 45 fueran complicados de ver. Y eso que nada más comenzar el Atlético de Madrid B casi se encuentra con un gol en forma de regalo después de que a Lázaro se le escapara el balón dentro de su propia área tras un centro de falta del Atleti. Afortunadamente para sus intereses, el balón, que quedó muerto en el área, no llegó a dominios de ningún jugador del Atlético de Madrid con tiempo suficiente para anotar a puerta vacía.

A partir de ahí los minutos siguientes fueron de dominio atlético, pero poco a poco el Villanovense logró zafarse para imponer su juego sobre el terreno de juego, aunque sin demasiada claridad en la zona de ataque. De hecho, a los de Gus les costó sobremanera generar peligro sobre la portería de Iturbe. Lo más peligroso fue un centro desde la derecha de Samu Hurtado que se envenenó a causa del viento y que se acabó estrellando en el larguero de la portería de los rojiblancos.

Minutos más tarde fue un incombustible Mario González el que lo intentó desde la frontal con un golpeo con la zurda que no cogió puerta, y luego fue Ethyan el que también probó fortuna para el Atlético B con un disparo lejano que tampoco encontró el marco de Lázaro. A partir de ahí, y hasta el descanso, nada de unos y otros.

La segunda parte arrancó como terminó la primera, es decir, con dos equipos decididos a no cometer errores y a centrar su fútbol en un buen engranaje ofensivo. Aún así fue el Atlético de Madrid el que lo intentó con un lejano y único golpeo entre los tres palos de ahí al final. Fue Cala quien probó fortuna con un disparo que atrapó sin mayores problemas el portero del Villanovense.

El Atleti, convencido de sacar algo positivo del Municipal Villanovense, intentó varios acercamientos sobre el área de Lázaro. De hecho, en uno de esos intentos, Ethyan cayó dentro del área en un forcejeo con Adri Escudero, que se jugó el penalti. Los visitantes protestaron la acción sin recompensa alguna.

Quizás fue esa llegada, mediada la segunda parte, lo que hizo que el Villanovense reaccionara en busca de algún gol. Por eso empezó a tener más balón y Gus dio entrada a Higor Rocha para dar algo más de oxígeno a la zona de ataque. También entró Guille Perero en busca de algo más de verticalidad, pero ambos se contagiaron rápido del ritmo ramplón de partido y de las excesivas ganas de defender el resultado de los visitantes, que maniataron la capacidad ofensiva de un Villanovense al que le costó horrores percutir la defensa colchonera.

Tan difícil fue para el Villanovense tener claridad en los metros finales que no fue hasta el tramo final de partido cuando, fruto del desgaste físico de su rival, logró tener alguna llegada sobre el área de Iturbe. A base de centros, los de Gus intentaron meter el miedo en el cuerpo al Atlético, pero sin éxito. Sólo un rechace cazado por Mario González generó peligro sobre la portería atlética a poco del final, pero el golpeo del centrocampista se marchó fuera por muy poco para dar por finalizado el encuentro en un justo y merecido reparto de puntos. Aún así el Villanovense se mantiene en zona de ‘playoff’ de ascenso y la próxima semana visita al Estepona, que todavía cuenta con opciones de volver a meterse en la pelea.

Gus: "No estoy contento, queríamos los tres puntos"

El entrenador del Villanovense, José González ‘Gus’, se mostró tajante tras la disputa del partido ante el Atlético de Madrid B. El preparador serón afirmó que no estar «contento» por el resultado, ya que dijo que «necesitamos sumar de tres en tres para distanciarnos en esta pelea por los puestos altos». Aún así, calificó el partido de «mucho desgaste» y reseñó la intensidad de su equipo durante los primeros 45 minutos de partido. «El partido ha sido como esperábamos, aunque nos ha costado llegar a zonas de área con claridad», añadió al respecto. Si bien, apuntó que su equipo fue «el que más fútbol puso» sobre el terreno de juego. Asimismo, agregó que «hemos ido a por la victoria, pero a los futbolistas no les podemos reprochar nada. Simplemente no nos ha dado para ganar, pero si queremos meternos en fase de ascenso tenemos que ganar partidos», sentenció.

Tevenet: "Hemos sabido remangarnos y trabajar en una situación compleja"

Su homólogo del Atlético de Madrid B, Luis García Tevenet, destacó el buen nivel defensivo de su equipo ante el Villanovense. «Nos vamos con la sensación de haber encontrado cosas que en otros campos no habíamos tenido. Hemos dado un paso al frente en la faceta defensiva porque veníamos buscando esa característica de saber remangarse y trabajar en situaciones complejas», agregó. Tevenet manifestó también que el partido fue «competido», aunque a su juicio «la brillantez no apareció». También dijo que fue un encuentro de «mucho respeto entre los dos equipos», pero reconoció que «siempre hay que valorar el empate».