España, a certificar su pase a la fase decisiva del Europeo

La selección sub-19 tiene a tiro de piedra sellar su presencia en la fase final del Europeo 2023 que se disputará en Malta el próximo mes de julio. A los de José Lana les basta con firmar una buena actuación ante Ucrania este martes en el Municipal Villanovense a partir de las seis de la tarde para certificar su presencia entre los ocho mejores del continente europeo. Eso sí, deberá sumar otros tres puntos para hacerlo.

De todos modos no parece que España pueda caer ante una Ucrania que ha sucumbido en sus dos partidos anteriores por territorio extremño. Primero ante Luxemburgo el miércoles de la pasada semana y luego ante Dinamarca el pasado sábado en Almendralejo.

España empata a cuatro puntos con los daneses al frente de la tabla, por lo que ambos están obligados a ganar y la diferencia de goles puede jugar un papel clave habida cuenta del empate a cero que firmaron España y Dinamarca en la primera jornada. Aún así la confianza de José Lana en sus jóvenes pupilos es absoluta, sobre todo viendo el buen nivel defensivo desplegado durante las dos primeras jornadas y el caudal ofensivo que se pudo ver el sábado en el Municipal Villanovense ante Luxemburgo, que acabó perdiendo 4-0 ante España.

Tampoco sería de extrañar que el seleccionador nacioanl introduzca algunos cambios y dé alguna oportunidad a jugadores que han venido teniendo menos minutos en esta Ronda Élite. Un ejemplo es Iker Bravo, que ha participado en los dos partidos anteriores saliendo desde el banquillo. Además, Jan Oliveras, que tuvo que se sustituido el sábado por problemas físicos, no parece que vaya a estar disponible para el técnico del combinado sub-19, por lo que Valle se perfila como lateral zurdo titular. El barcelonista Ilias Akomach también será titular junto a Ángel Alarcón en la banda.

Gran ambiente

También se espera que el feudo villanovense vuelva a lucir un gran ambiente, aunque quizás no tanto como el sábado. Aún así la previsión es que de nuevo vuelva a haber una alta presencia de chavales en las gradas, que el sábado no dejaron pasar la oportunidad de ver a quienes dentro de no mucho pueden ser las estrellas del fútbol patrio. H