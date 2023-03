Luis de la Fuente, seleccionador español, elogió el compromiso y la ilusión de sus jugadores, en vísperas de medirse a Escocia en la segunda jornada del grupo A de clasificación para la Eurocopa, y se mostró "optimista" sobre el recorrido que le espera en la selección, tras su estreno ante Noruega (3-0).

"Mi opinión sobre el rendimiento del equipo suele ser mejor con el paso de los días que en el campo. Hay muchos aspectos en los que podemos mejorar, pero hay mucho más en lo positivo que en lo negativo, y eso que solo llevamos cinco días de entrenamiento, y es algo que me hace ser muy optimista", detalló el técnico riojano.

"Seguro que mañana, ante Escocia, corregiremos aspectos y mejoraremos las prestaciones. Veo un equipo comprometido e ilusionado. Ves cómo los jugadores se relacionan entre ellos y eso me da tranquilidad. Este equipo tiene hambre para hacer algo importante, consolidar una idea y que nuestro recorrido sea largo".

Conversación con Gavi

Cuestionado por Gavi y su intensidad en los partidos, el seleccionador admitió que ha hablado con el jugador del Barça. "Tiene madurez, coraje, genio, empuje y energía. Y poco a poco irá ganando esa madurez que le permita controlar esos comportamientos, que quizá no son beneficiosos para él o para el equipo. Pero dame un Gavi antes que otro tipo de futbolistas, su empuje es contagioso para todos los compañeros".

La misión de Iago Aspas

También habló De la Fuente sobre Aspas, en su regreso a la selección. "Ante Noruega, intentamos que fuese nuestro media punta. No me gusta la expresión de falso nueve, así que no la volveré a utilizar. Buscábamos aprovechar esos espacios, que pudiese arrancar desde más atrás, que no estuviera tan vigilado y que pudiese llegar desde segunda línea".

"Iago hizo un trabajo fantástico, le felicito. Estoy encantado con él y con su actitud, y sé que puede rendir más porque es muy bueno", añadió.

"Lo leo casi todo"

Sobre las consecuencias y conclusiones del choque ante Noruega, en su estreno en el banquillo de la absoluta, De la Fuente admitió que tiene la costumbre de "leer y escuchar todo lo que puedo" y reconoció que está "de acuerdo en casi todo lo que he leído".

"Lo más importante es que sé cuál es el recorrido que tenemos que recorrer. Y no me cambiará la crítica ni la opinión de uno o de otro", apostilló.

Sobre el rival, una selección escocesa que también ganó 3-0 su primer partido, ante Chipre, De la Fuente advirtió de que es un "equipo evolucionado, capaz de llegar con circulación, amplitud y bandas, sin perder su esencia de jugar más directo. Intentaremos ser dominadores y que sufran más que nosotros", dijo.

También subrayó que el sistema "no me preocupa ni me estresa especialmente; lo que me ocupa es que sepamos ser fieles a una idea".