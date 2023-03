Paso atrás en las aspiraciones en Segunda Federación

Mal fin de semana extremeño en Segunda Federación, donde se puede hablar de paso atrás en la búsqueda de los objetivos. Solo sumó el Villanovense, un empate que se puede catalogar de aceptable por la entidad de rival, el Atlético de Madrid B (0-0), aunque dejar escapar puntos de casa nunca es positivo. El resto, todo derrotas en la primera de las 27 jornadas de esta temporada en la que no se ha contabilizado ni una victoria de los equipos de Extremadura. Un dato más: entre los seis solo marcaron un gol. Y no sirvió para nada. Lo hizo el Diocesano, que perdió 1-2 con el Guadalajara.

Villanovense (cuarto) y Cacereño (quinto) han intercambiado sus posiciones con respecto a una semana antes, aunque ahora ambos tienen los mismos puntos, 44. Los positivo es que ambos siguen en zona de playoff pese a no ganar. Lo negativo no es que se escape el Melilla en el liderato --y el ascenso directo--, sino que Navalcarnero (segundo) y Atlético B (tercero) han obtenido una pequeña renta, mientras que por atrás se suman equipos a la pelea por la fase de ascenso. Es el Unión Adarve, al que pudo descartar el CPC, pero al que dio vida tras un partido nefasto (0-1), probablemente el peor de la temporada como local.

Los chicos de Julio Cobos desaprovecharon una ocasión de destacarse en esas primeras posiciones y, como pronosticaba el preparador verde el pasado viernes, «queda un final de temporada apasionante». En un pañuelo de diez puntos hay siete equipos para cuatro plazas de playoff: Navalcarnero (48), Atlético B(47), Villanovense (44), Cacereño (44), Gimnástica Segoviana (42), Estepona (39) y Unión Adarve (38). Y en las siete jornadas que quedan hay muchos enfrentamientos entre ellos.

Fuera de esa pelea parece que se ha quedado el Montijo tras perder en Cerdanyola (2-0). Lo peor es que con solo cinco puntos sobre el descenso le va a tocar sufrir un poco más en las siete jornadas que restan, aunque con cuatro partidos en el Emilio Macarro puede amarrar la permanencia ante su público.

En el pozo del descenso

Más abajo las noticias son aún peores. El Coria no sale del bache (más bien socavón) en el que se ha metido y tras acumular su sexta jornada sin ganar está ya en la plaza de playout, de la que además no se salvaría por puntos por ser el peor decimotercero de los cinco grupos de la categoría. La llegada de Diego Merino al banquillo no ha tenido de momento efecto, aunque con solo tres entrenamientos no se le podía pedir mucho más en la visita del pasado sábado a Alcorcón (derrota 2-0). Lo peor es que en las dos próximas jornadas se tiene que enfrentar a los dos primeros, Navalcarnero este domingo en La Isla y Melilla el siguiente fin de semana a domicilio.

En descenso sigue el Don Benito, que en Navalcarnero (1-0) no pudo prolongar su magnífica racha (diez partidos seguidos sumando). Pero, a diferencia de los celestes (con los que comparte puntos, 30), su tendencia sigue siendo positiva, aunque para tratar de mantenerlo así tiene un hueso duro, quizás el más duro, este domingo en el Vicente Sanz ante el Melilla.

Prácticamente descartado parece el Diocesano, incapaz de recortar esos diez puntos de distancia con respecto a la permanencia que mantiene desde hace varias jornadas. La derrota de este domingo ante el Guadalajara (1-2) supuso un duro varapalo en el entorno de un equipo que empieza a resignarse a perder la categoría, pero que aún promete pelea en las siete jornadas que hay por delante.