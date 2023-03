Ceuta, el buen recuerdo de Juanma Barrero y el Mérida

La temporada pasada, Juanma Barrero debutó en el banquillo del Mérida en casa frente al Panadería Pulido en un encuentro en el que venció por dos a uno, enlazando a partir de esa fecha una racha de nueve partidos consecutivos sin perder, sumando siete victorias y dos empates. Sin embargo, el técnico emeritense ha reconocido en más de una ocasión que el partido clave para dicha racha fue la victoria por la mínima en Ceuta con un solitario gol de Bonaque, en la que suponía su primera salida como entrenador romano.

Diez meses después, Barrero reconocía en la comparecencia previa al partido de esta semana en la ciudad norte africana que «no sé si se parecerá al de hace un año, pero si termina igual, no me importa». Aunque, eso sí, entendía que lo normal es que «no se parezca, es otra categoría, con jugadores de más calidad en los dos equipos». Destacaba además que «entonces íbamos muy cogidos con pinzas en cuanto a ideas, conceptos y autoestima, y ahora vamos de forma muy diferente». Sin embargo, mantiene un aspecto: «Entonces intentamos defender bien en bloque y eso se ha quedado instaurado para siempre, porque a mí me parece un pilar fundamental de los equipos. Este año tenemos muchísimos más conceptos ofensivos y transitamos infinitamente mejor». Concluía el preparador romano señalando que espera «que sea un duelo con más alternativas en la posesión, pues el año pasado solo era defender y contraatacar».

El Ceuta se ha convertido en uno de los rivales más complicados de la segunda vuelta, pues se encuentra en una racha de once encuentros consecutivos sin perder, aunque sus tres últimos partidos han acabado en empates. «Hemos entrado en la fase de diez últimos partidos y todos van a ser complicados, sobre todo fuera de casa, da igual la situación en la tabla porque todos van a dar el resto para conseguir los objetivos». A pesar de la situación descrita por el técnico, «tampoco hay que dramatizar, estamos preparados para jugar en estos ambientes, ya lo hemos hecho».

Para el partido del domingo en Ceuta se mantienen las bajas por lesión de Akito y Nacho González, igual que la semana pasada. Se espera que ambos puedan empezar a entrenar con el equipo la semana que viene.