Pinchazo del líder Llerenense ante el Pueblonuevo (3-3) en uno de los dos partidos adelantados a la jornada de Tercera Federación que puede permitir que el Azuaga se le acerque si spuera este domingo al Montehermoso.

El líder, pese a jugar en casa, no estuvo cómodo y fue siempre a remolque en el marcador. Tal y como se dio la situación, casi puede considerarse afortunado por el punto conseguido.

Raúl Amaya adelantó a los visitantes, igualando Maikel. La misma secuencia se dio con el 1-2 de Raúl y el nuevo empate de Maikel. Y otra vez Jesús Liberal puso por delante al Pueblonuevo y Maikel completó su ‘hat-trick’ para el 3-3).

Mientras, el Plasencia no pasó del empate en casa ante el Miajadas (1-1) y, como lleva barruntando hace tiempo, su destino parece seguro la Primera Extremeña. El colista logró adelantarse antes del descanso con un penalti transformado por Edu Sánchez, pero los miajadeños empataron a la vuelta de vestuarios y el marcador ya no se movió más.

LAS CITAS DEL DOMINGO

Directamente relacionado con estos dos partidos está el Azuaga-Montehermoso (13.00) uno de los seis encuentros de la jornada que se disputarán este domingo. Los pacenses pueden ponerse a seis puntos si ganan ensus aspiraciones al primer puesto, mientras que los cacereños conocerán el resultado de dos rivales directos en la parte baja de la clasificación y de esta forma que rédito pueden obtener este fin de semana.

Siguiendo el orden de puntuación el tercero en discordia es el Moralo que recibe al Fuente de Cantos (12.00); los de Navamoral de la Mata han vuelto a coger una racha positiva dependiendo de sí mismos para al menos defender su posición con un puesto en el playoff, sin despreciar las opciones de recortar a los dos primeros en el caso de que estos fallen. El Fuente de Cantos navega en aguas tranquilas aunque querrá revertir su racha negativa de cinco semanas sin ganar, convertido en el equipo que más empata.

En la lucha por un puesto en el quinteto de cabeza la atención se fija en otros partidos. En el La Estrella-Olivenza (19.00) presión para ambos con sus respectivos objetivos de encontrar una salida del trío de descenso uno y mantenerse en el ‘playoff’ otro. Persiguen al club oliventino, que es cuarto, los protagonistas del partido Arroyo-Jerez (12.00), séptimo y quinto en la tabla y candidatos ambos a las eliminatorias de ascenso.

En medio está el sexto que es el Trujillo y que recibe al Calamonte (18.15); con los locales intentando volver al grupo de cabeza y los visitantes a punto de asegurar la permanencia. Completa la jornada un no menos interesante Don Álvaro-Villafranca (12.30) con el cuadro de casa agobiado por su penúltimo puesto y el de fuera casi ya libre de cualquier complicación con su plaza en la zona media. H