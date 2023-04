El Cacereño, a superar ante el Atlético B su último disgusto

Recuperarse del palazo que supuso perder ante el Unión Adarve hace siete días y por consiguiente defender su puesto en zona de ‘playoff’ es el objetivo del Cacereño este domingo (12.00 horas) en su visita al Atlético de Madrid B. El choque es tan trascendente que los verdes, en caso de victoria, hasta superarían al filial colchonero, lo que supondría dar un giro a la situación anímica que se generó tras la última derrota.

Julio Cobos habló el viernes de que hay que sacar conclusiones del 0-1 ante el Unión Adarve «y hacerles ver a los jugadores que hay ciertas cosas que, si queremos jugar playoff’, las tenemos que mejorar. No podemos conceder tanto». Es un claro toque de atención del técnico porque, argumentó, «nosotros jugábamos en casa y teníamos que haber dado otro nivel. Los listos aprenden de sus derrotas y los muy listos aprenden de las derrotas de los demás. Vamos a ser listos». ¿Cuál según él fue el mayor error? «No les igualamos en ciertas cosas que sí dependen de nosotros. Hay que salir intensos, no dejarles que se sientan cómodos, presionarles, hacerles el partido mucho más incómodo. Fue donde radicó todo. ¿Por qué actuamos así? Es difícil de decir, quizás no salimos con la actitud que había que salir».

Ahora espera que todo cambie ante un rival que es, en su versión, «el equipo que más calidad tiene del grupo y como en casi todos los filiales, muchos de sus jugadores acabarán en Primera División. Además, es un buen campo de fútbol. Es un partido muy atractivo, con dos equipos que están en zona de ‘playoff’. Es de esos partidos donde no hay que trabajar mucho la motivación porque a todo el mundo les gusta jugar contra un filial de estas características».

En la primera vuelta ganó el CPC por 3-1, aprovechando que a domicilio el Atlético B ha sido muy inferior respecto a sus partidos como local, donde acredita diez victorias, dos empates y una sola derrota. «Si hubiese tenido unos números mejores fuera de casa, que no son excesivamente buenos, estaría peleando con el Melilla o incluso por delante de ellos», apuntó Cobos. Señaló como claves minimizar que «los filiales suelen salir muy fuertes, muy metidos en el partido, queriendo meter un ritmo muy alto» e intentar «que no pase nada en nuestra área y sí en la rival, hay que hacer que no se sientan cómodos y pelear con nuestras armas».

Quizás es un partido de más de tres puntos. «Son muy importantes, pero como los del siguiente encuentro. Pase lo que pase, no va a ser definitivo», zanjó.