Catarsis en juego del Cacereño Femenino ante un rival directo

Dos puntos de los últimos doce en juego es el balance del Cacereño Femenino en el último mes. Es una tendencia negativa que confía revertir este domingo en los Campos Manuel Sánchez Delgado frente al Dux Logroño (12.00 horas), lo que le serviría para relanzarse en la zona alta de la tabla en la Primera Federación.

La racha ha hecho daño al equipo en cuanto a posición (ahora es séptimo), pero no le ha alejado apenas del puesto de ascenso directo a la máxima categoría, que en la práctica es el segundo porque el líder destacado, el Barcelona B, no puede subir al ser filial. Así es que todo está aún por decidir en la recta final porque como mínimo hay que luchar por una de las cuatro plazas de la fase de ascenso.

«Lo único que necesitamos es que en el partido tengamos una regularidad y podamos competir desde principio a fin. Hemos perdido el gen competitivo en los últimos partidos y esperamos recuperarlo. El equipo ha hecho una catarsis y queremos sacar lo que tenemos dentro. Las jugadoras no están pudiendo mostrar su verdadero potencial», sostiene el entrenador del Cacereño Femenino, Ernesto Sánchez, visiblemente incómodo con el bajón de rendimiento que está teniendo que manejar. «Debemos saber leer el encuentro de principio a fin, que no tengamos fases, que hagamos lo que hemos trabajado», añade.

Enfrente estará un Dux Logroño que marcha igualado a puntos con las cacereñas, aunque justo por delante en posición. «Es un equipo hecho para ascender. Todos los fichajes son con esa idea. Tiene jugadoras de altísimo nivel, mezclando talento y fuerza física. Juegan muy bien la pelota, tienen fuerza y desborde. Si dejas que estén cómodas y que Olga realice disparos lejanos, te hacen daño», analiza Sánchez.

Cuestión importante es no olvidar lo sucedido en la primera vuelta, cuando el Cacereño perdió por 2-1. «Fue un partido muy igualado que se nos escapó por pequeños detalles. Nos expulsaron a Manoly Baquerizo y quizás el desenlace no hubiese sido el mismo de no haber pasado eso. Tenemos muchas ganas», concluye.