El Villanovense se juega dar un paso vital ante el Estepona

El ser o no ser para el Villanovense. Puede parecer ciertamente inverosímil, pero los serones tienen ante sí una oportunidad de dejar en la escapada (o casi) a uno de sus rivales directos en la lucha por el ‘playoff’ de ascenso a Segunda Federación. Sí, de ganar al Estepona, los de José González Gus dejarían a los malagueños a ocho puntos a falta de solo seis jornadas para el final de la fase regular.

Los de Villanueva de la Serena viajan este domingo a territorio andaluz para intentar doblegar a un Estepona que se juega el todo por el todo y que viene en un buen momento. De hecho, el conjunto malagueño ha ganado los dos últimos encuentros de liga y saben que el partido ante el Villanovense es de vital importancia para sus aspiraciones ligueras de esta temporada. Además, los dos partidos que han logrado sumar de tres lo han hecho ante el líder Melilla por un gol a cero y ante el Atlético Paso, fuera de casa, por idéntico resultado.

Buen momento

Pero el Villanovense también llega en un buen momento de forma después de haber logrado sumar puntos en los últimos cinco partidos. No solo eso, sino que además los de José González ‘Gus’ suman cinco partidos consecutivos sin encajar gol y son conscientes de que las necesidades de su rival de este domingo pueden jugar un punto a favor en sus aspiraciones por conseguir la victoria. El ‘villano’ ha sumado tres empates y dos victorias en las últimas cinco jornadas, dos de estos empates de manera consecutiva en las últimas dos semanas ante Unión Adarve y Atlético de Madrid B. La nota negativa, por decirlo de alguna manera, es que tampoco marcan desde hace tres jornadas, es decir, desde que ganaran en casa 2-0 al Guadalajara.

En cuanto a las bajas, Gus podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla. Además, recupera al galés Joshua Farrell, que no pudo estar ante el Atlético de Madrid B el pasado fin de semana al estar convocado por la selección de Gales sub-21. Por lo demás, parece que Gus los tendrá a todos disponibles y se presume un once similar al que puso en liza ante el filial colchonero. No obstante, no sería de extrañar que Pajuelo entre en la titularidad y que Andy Bogdan se caiga del once toda vez que su participación ante el Atleti B el domingo pasado fue más que discreta.

Sea como sea el Villanovense ha de sumar de tres o al menos sacar un punto del Francisco Muñoz para encarar el tramo final de la temporada .