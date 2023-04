Un inofensivo Cacereño cae en el 90

El Cacereño desperdició una oportunidad única para haber salido victorioso del Cerro del Espino. Más aún, el Atlético de Madrid B, que jugó una hora con un futbolista menos, se llevó el partido en el tiempo de prolongación (1-0) y de penalti, riguroso para unos, más claro para otros, gris al menos… de esos por manos que ahora ya no se sabe si lo son o no.

Tras la expulsión del central rojiblanco Marco en el minuto 33, por doble amarilla, los de Julio Cobos dominaron la posesión del balón, pero sólo la posesión. Inoperantes en ataque, sin ideas, sin profundidad, sin filtrar un pase, sin encontrar a nadie entre líneas, ni a las espaldas de la defensa… Los cacereños no fueron más allá de una circulación estéril y algunos centros laterales mal ejecutados que no supusieron peligro alguno. Y todo, por segunda semana consecutiva.

Pero esta vez tuvieron tiempo para buscar alternativas que no se ejecutaron, ni con los titulares, ni con los cambios que no supusieron variación alguna en el dibujo, o, al menos, en el perfil de jugador (Molina por Relu, Sanchidrián por Iván Fernández, Garci por Karim), a excepción de la de Segura por David Grande, proponiendo a Sanchidrián como ariete, ya que el otro de la plantilla, Rubén Solano, se había quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica. Tampoco funcionó. Los otros dos descartados también fueron sorpresivos, ya que venían siendo titulares: José Martínez, también por decisión del entrenador; y Telles, éste por enfermedad. Tres descartes que llamaron la atención, más que por la habitual titularidad o por el momento de los jugadores, por las palabras del técnico de Valdehornillos en la previa, en la que afirmó que «ya no es momento para dar descansos y tenemos que ir con todo».

En el partido del once contra once, fueron mejores los madrileños. El equipo de Tevenet ,que aunque no fue dominador de inicio, sí que incrementó el peligro con el paso de los minutos y llegó a disponer de ocasiones claras en los momentos previos a la expulsión de Marco: Samu Gomis estuvo salvador en dos de ellas, rebañando un balón para evitar el mano a mano de Diego Bri con Alfonso, y salvando, en un segundo intento, un balón muerto en área pequeña; un centro que dejó pasar Dani González y que tocó Bri, se estrelló en la cruceta; Carlos Martín disparó junto al palo en una diagonal prodigiosa; un cabezazo de Dani González se fue rozando el poste.

Eran pequeños ejemplos del enorme potencial ofensivo colchonero, que alineó, a lo largo del partido, hasta a 5 jugadores de área, alguno de ellos, como el goleador Carlos Martín (13 goles en liga), que ya han debutado en Primera División, y varios más, habituales de las convocatorias de Simeone, pero que, cuando el partido lo requirió, se pusieron el mono de trabajo para suplir, con esfuerzo, la inferioridad numérica.

La expulsión

Cuando se barruntaba la llegada del gol local, se produjo la jugada de la expulsión del zaguero atlético. Fue en una acción a balón parado favorable a los madrileños, en la que, tras la advertencia del colegiado sobre los agarrones entre Marco y Relu, reincidieron. Ambos vieron tarjeta amarilla, que era la segunda para el rojiblanco y la consiguiente expulsión.

El cambio de color en el partido fue inmediato. El Cacereño empezó a dominar con alguna incursión por el flanco derecho de Karim en asociación con Samu Manchón o David Grande, que llevaron algo de peligro. Tevenet reaccionó rápido y sacrificó al extremo más puro, Cala, para introducir otro central, Fran González. Había tiempo, parecían pensar los jugadores verdes que firmaron una tregua hasta el descanso.

Segunda parte

Tras la reanudación, el partido fue un monólogo extremeño, pero no uno divertido, todo lo contrario. Cobos retiró a Relu, con tarjeta, y entró Molina. Todo igual. Clausí y Bermu circulaban el balón de una banda a otra. Samu Manchón tenía que retroceder hasta el centro del campo para conseguir tocar cuero. Por las bandas no había acceso ni para Karim e Iván Fernández primero, ni para Sanchidrián, Segura o Garci después. Las ayudas rojiblancas eran generosas, más propias de un equipo veterano que se está jugando un descenso que de unos jóvenes talentosos que quieren deslumbrar.

El Cacereño parecía tener controlado el partido, pero el contexto pedía un paso adelante que escasamente se produjo de forma puntual y que acababa con algún centro lateral defectuoso. La entidad del rival, que sólo ha perdido un partido en su feudo, los, tan sólo, tres puntos de diferencia en la tabla y el gol average particular a favor (3-0 en la primera vuelta), funcionaban como un freno de mano para que el CPC se fuera decididamente a por el partido. Y fueron pasando lo minutos, con más pena que gloria, rememorando, en muchas fases, la inoperancia atacante del encuentro anterior ante el Unión Adarve.

El Atleti, sin prisa, daba por bueno el empate si no conseguía un rédito mayorahí donde se igualan las fuerzas, en las jugadas de estrategia. Pero tampoco crearon peligro.

El desenlace

Al borde del tiempo reglamentario “el partido estaba abocado al cero a cero” dijo después Cobos en rueda de prensa. No iba desencaminado cuando en el campo había un equipo que no quería exponer más y otro que tenía suficiente con trabajar para que no le generaran peligro.

Pero aún tuvo arrestos el filial para presionar con tres hombres la salida de pelota sobre un lateral y robar el balón que Arumi puso al área donde golpeó en el brazo de Traoré, que, aunque tenía los brazos replegados sobre su espalda, hizo ademán de inclinarse un poco hacia la pelota, lo que el colegiado valenciano consideró como suficiente para señalar pena máxima. Carlos Martín se encargó de ejecutar el penalti y engañó a Alfonso, con clase y tranquilidad, como si no fuera ya el minuto 90, como si no hubieran puntos en juego y como si ese lanzamiento no supusiera prácticamente descartar de su pelea a un rival directo.

Sin botín de puntos, tocó a arrebato el Cacereño. Molina pasó a figurar como el delantero centro que no había sobre el campo, y en el primer balón que le lanzaron, lo bajó y generó una falta inmejorable para un buen lanzador. La ejecutó bien Garci, el guardameta local, Iturbe, siguió el balón con la mirada, pero se marchó fuera por centímetros, en lo que supuso la mejor, última y, prácticamente, única ocasión clara de gol del Cacereño.