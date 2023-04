El Montijo se da un tiro en el pie en el peor momento

Definitivamente, el Montijo ha querido complicarse su existencia en Segunda Federación en el tramo final de temporada. El conjunto de las Vegas Bajas del Guadiana, que no está atravesando un buen momento, hizo ante el Alcorcón B uno de los peores encuentros del curso justo en el momento más determinante para no pasar apuros. Ganar era prácticamente dejar encarrilada la permanencia. Pero perder, era meterse de nuevo en la pomada por eludir el descenso. Perdió y de malas maneras, haciendo un partido mediocre y dejando una pobre imagen que preocupa mucho a la afición del Montijo, que no vio sobre el césped a un equipo con hambre, descaro y determinación.

Tiene pinta de que lo va a pasar mal el Montijo este año porque a los problemas que arrastra se le suma un mal momento deportivo y una plantilla muy corta que además está amenazada de sanciones por acumulación de tarjetas.

El Alcorcón B ganó siendo mejor y pudiendo haber marcado incluso más goles. Antes de abrir el marcador, ya se le vio más fino con balón y, sobre todo, con más sangre en los ojos por ganar. El primer tanto llegó en una falta lateral donde Sergio Tienza no midió bien la salida y el balón llegó franco a Yuste que, de cabeza, adelantó al conjunto amarillo.

El Montijo no dio señales de vida durante la media hora inicial de partido. Tirar media hora de juego para un equipo que se está jugando su existencia es mucho tiempo. Reaccionó en el último cuarto de hora. Una acción de Batanero, uno de sus mejores hombres, hizo lucirse al cancerbero del Alcorcón B, Alex Ruiz, para evitar el empate.

Durante el primer tiempo, el Montijo hizo más ruidos que buenas acciones. Eso sí, la grada pidió con efervescencia dos posibles penaltis en el área rival. Muy polémica fue la acción de la caída de Keita dentro del área del Alcorcón B que el árbitro no consideró como falta.

En la segunda parte, el Montijo se vio impotente en la amplia mayoría de acciones de ataque. Jugó desbocado, pero sin el alma y tesón de otros partidos. Lo intentó con mucho balón directo y centros laterales. También con varios saques de esquina, pero no llegó ese empate que le hubiera dado oxígeno.

El partido tuvo que pararse durante unos minutos para que la ambulancia evacuara hasta el hospital a un aficionado extremeño que se mostró indispuesto en la grada de la preferencia. Es la segunda vez esta temporada que ocurre algo parecido en el Emilio Macarro.

El Alcorcón B esperó agazapado su oportunidad de sentenciar y lo hizo en el minuto 92, después de que Nepo cazara un rechace de Tienza dentro del área. A renglón seguido, con el Montijo roto, una contra dio con el tercer gol de Nico Kata.

El Montijo pierde el partido y el golaveraje con un rival directo por la salvación al que acaba de reanimar el propio equipo montijano con un encuentro realmente para olvidar.