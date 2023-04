El Cáceres busca la sorpresa en Palencia para reafirmar su mejoría

Tras un mes de marzo en el que consiguió enderezar el rumbo por fin, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad quiere más. Lo buscará este miércoles en la pista del Zunder Palencia (21.00 horas) en el primero de los dos exigentes partidos que afronta esta semana, ya que el domingo recibirá al San Pablo Burgos (18.45).

Ni Palencia ni Burgos, dos de los grandes favoritos para subir a la Liga Endesa, son Cantabria, Albacete u Ourense, los tres equipos a los que el conjunto de Roberto Blanco viene de superar de forma consecutiva. Eso le ha conferido unas considerables dosis de tranquilidad en la clasificación. La permanencia, más allá de las matemáticas porque todavía pueden darse muchas combinaciones en los últimos ocho encuentros, se percibe muy cercana, lo que permite afrontar la doble cita ante los dos equipos castellanoleoneses con calma, sabiendo que perder estaría en el guión y que no tendría consecuencias grave. Pero en el Cáceres no se conforman y la ambición para intentar dar la sorpresa es evidente.

Particularmente, asaltar la guarida del segundo clasificado y vigente campeón de la Copa Princesa es la meta inicial. «El rival va a exigirnos el 200%, es una cancha prácticamente inexpugnable, debemos estar muy metidos en el partido, sabiendo que habrá momentos difíciles y tenemos que afrontarlos con optimismo y garantía», dijo Blanco este martes.

Prevé un «partido precioso» en un «escenario inigualable» que debe afrontarse con «alegría y determinación para poder conseguir una victoria de mucho prestigio».

El propio Blanco reconoció que en el vestuario se han despojado de «la presión de los hombros» por los últimos resultados, aunque también apuntó a que la exigencia está en «realizar un buen baloncesto y ser consistentes» y «no relajarnos porque queda mucho por jugarse». «Cada vez tenemos más confianza en cada partido», apuntó, por lo que «debemos ser optimistas y positivos».

El equipo viaja en el día, un hecho habitual cuando se trata de este desplazamiento. No estará Kostas Vasileiadis, con cuya lesión muscular se quiere tener sumo cuidado aunque no se trate de una rotura fibrilar. Quizás tampoco esté el domingo frente al Burgos. Mientras, Kenny Hasbrouck solo ha entrenado una vez desde que el viernes, al tiempo que brillaba ante el Ourense, sufría un aparatoso golpe en un hombro. Los pronósticos indican que jugará porque si no es así las opciones de victoria bajarían al mínimo.

«Si algo tiene este equipo es capacidad para resolver, compite mucho mejor ahora, son capaces de hacerlo contra cualquiera. Nos vienen retos muy importantes contra los grandes», concluyó Blanco.