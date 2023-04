Marrero: «Hemos perdido balas, pero aún nos quedan seis finales»

No pasa un buen momento el Montijo. Ni en competición ni en lo extradeportivo. Lo primero siempre va ligado a lo segundo, pero lo segundo va a depender siempre de lo primero. Y es que los tres partidos consecutivos sin ganar y sin marcar han devuelto al Montijo a zona muy peligrosa de la tabla a falta de seis partidos. Lo peor no ha sido no lograr victorias, sino cosechar derrotas ante rivales directos y, en alguna ocasión como la del pasado domingo, con resultados en contra muy abultados.

El 0-3 ante el Alcorcón B evidenció un Montijo con problemas. El equipo no mostró soltura y el hecho de que los jugadores se marcharan del estadio sin querer hacer declaraciones también fue sintomático de que la cosa no está en el mejor momento. «Está claro que hemos perdido balas, pero quedan seis finales. En nuestra casa podríamos haber hecho mejores números, pero ahora no tenemos tiempo de lamentarnos», comenta Juan Marrero. El entrenador no salió nada contento del último envite donde dejó claro que la pareja ofensiva no estuvo acertada y al equipo le faltó ganar más duelos individuales. Fernando Pino atraviesa una sequía goleadora, Rubén Catalá no encuentra regularidad en goles, mientras que Amadou no se ha estrenado en ocho partidos. El Montijo echa de menos a Cristo que, de momento, todavía no se ha incorporado al equipo. Marrero trata de ser optimista. «Las derrotas como ésta última duelen, pero nuestra labor es pensar ya en el siguiente partido y somos conscientes de que podemos ganar en cualquier campo». El Montijo se llevó una alta factura al perder a Abraham Pozo, Marvin y Fernando Pino por sanción para el próximo partido en Navalcarnero.