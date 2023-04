Hugo Leno, ambición sobre la tierra

El motociclismo extremeño sigue produciendo periódicamente grandes promesas que incluso destacan en certámenes nacionales. El último en darse a conocer ha sido el cacereño Hugo Leno Moreno, que a sus 16 años se acaba de proclamar subcampeón de España de la modalidad cross-country (XC) dentro de su categoría, la junior.

Solamente un rival le ha superado en puntuación después de las cinco carreras del calendario, que concluyeron en Elche tras las pruebas de Jerez de la Frontera, Jerez de los Caballeros, Cozar y Santiago. Raúl Frutos sumó 138 mientras que Leno se quedó en 90, batiendo por el segundo puesto a Martí Escofet (84). La regularidad ha sido su principal arma: aunque no ha ganado ninguna, en todas las mangas ha sumado.

Precocidad máxima

La afición le viene desde muy niño. «Ya con solamente cinco años nos pedía que le lleváramos a ver motos a Malpartida al circuito de Las Arenas», cuenta su padre, Teo Carrasco, que recuerda que en esa época ya le regalaron una pequeña moto de 50 centímetros cúbicos.

«Pensamos que sería una afición pasajera, pero no había fin de semana que no pidiera montar en ella. Al año siguiente nos vimos en la necesidad de apuntarle a clases de motocross en la propia escuela de Las Arenas por pura seguridad suya, ya que la afición cada vez iba a más, y queríamos que ya que montaba en moto, lo hiciera con seguridad», añade.

Confiesa que «como padres no estábamos de acuerdo con que su afición fuera más allá de ser eso. Por eso no le dejamos competir nunca hasta que hace dos o tres años, cuando Hugo cumplió 13 le permitimos hacer sus primeras carreras oficiales. Es una edad ya bastante tardía en comparación con otros compañeros de afición».

En 2021 se decantó por el cross country, pero no ha sido un camino exento de disgustos. Y es que el pasado año lideró el campeonato extremeño junior durante todo el calendario, pero una avería en su moto en la última que carrera hizo que perdiera el título y tuviese que conformarse con el subcampeonato. Una lección de la que tomó nota, sin duda.

Sintiéndose cada vez más cómodo, en este 2023 quiso seguir creciendo y expresó sus deseos de dar el salto al ámbito nacional para poder conocer más circuitos y a los pilotos de su categoría que están en los mejores de España y de Europa dentro de su modalidad.

La familia hizo el esfuerzo de inscribirlo en el Campeonato de España de cross country. «La Real Federación de Motociclismo Española publicó el calendario de los diferentes campeonatos, cuadramos nuestros horarios y descansos para poder asistir», apunta el padre. La respuesta de Hugo fue recíproca a nivel de entrega, más allá de que los resultados hayan resultado tan positivos: «he participado en todas las carreras, me he divertido muchísimo y he hecho nuevas amistades gracias al buen ambiente que hay entre los pilotos».