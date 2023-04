Petra Carrasco y Belén Moreno, dos extremeñas veloces entre hombres

Petra Carrasco (Zafra, 23-4-1977) no cree que el del automovilismo sea machista. «El mundo de los coches es como cualquiera: gente buena y gente mala, gente que te va a dar la puñalada y gente que te va a apoyar. En el Campeonato de Extremadura he tenido compañeros espectaculares». Lo podrá reafirmar en los próximos meses, cuando afronte la Copa Kobe de rallies de tierra como única mujer a los mandos junto a otra extremeña, la copiloto Belén Moreno. Dos auténticas pioneras que disfrutan al máximo con la velocidad y las que les gusta ganar y el olor a gasolina desde niñas.

«Si se le pregunta a mi madre, en su barriga yo ya estaba escuchando los motores porque mi padre, Rafael, fue campeón y subcampeón extremeño de autocross. Y mi primo Juan José también siguió la tradición», cuenta Carrasco, que resume todo en una frase:«la competición me gusta desde que nací».

Sin embargo, no empezó con ella hasta entrados ya los 40. En 2019 la invitaron a inscribirse en la Subida de Feria y desde entonces su vocación no ha parado. Todo lo contrario: ha querido más y más porque pocas cosas en el mundo la conmueven como manejar un volante y pisar a fondo. La ayuda de su equipo, Selections rent a car, y del Motor Club Guareña fue indispensable.

«Llevo toda la vida. He hecho tandas, pinitos entre los amigos, pero hasta lo que pasó en Feria no fue oficial. En 2020 y 2021 perseguía hacer el Campeonato de Extremadura, pero no lo logré hasta el 2022, cuando conseguí ser campeona. Y como siempre quieres más, pensé en hacer un campeonato nacional», cuenta.

RUMBO A LORCA

Ese «campeonato nacional» que va a conseguir disputar es la Copa Kobe, una competición monomarca con cinco pruebas en su calendario que arrancan los días 14 y 15 de abril en Lorca.

«Se aprende mucho. Compites con gente con el mismo coche, el mismo motor, con las mismas oportunidades», destaca la piloto extremeña, que ha peleado al máximo fuera de la carretera para poder entrar entre los participantes. «No teníamos presupuesto para hacerlo en principio, pero luchamos mucho. A una empresa de lubricantes de Valencia llamada Sash le gustó mi proyecto y apostaron por ello como patrocinadores», relata.

Así es cómo se han convertido en las únicas mujeres que estarán en liza. «Vamos a competir con hombres, pero no importa. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. En la organización están ilusionados con tener a dos extremeñas en la Copa Kobe», dice.

ENTENDIMIENTO

A su lado estará Belén Moreno, una placentina con la que ha tejido una conexión especial. «Es la copiloto de un gran amigo y nos conocimos hace bastante tiempo. Teníamos la ilusión de hacer algo juntas. Como salió este proyecto, hablé con ella y le dije que si le gustaría montarse. Se ha puesto las pilas y ya tiene todo listo para salir», apunta Petra Carrasco, que sostiene que están «muy emocionadas». «El presupuesto en un campeonato nacional es mucho más ambicioso. Estamos preparando el coche y hablando con compañeras que han estado en este mundillo, todo el día con el teléfono en la mano. Es un trabajo de locos», añade.

¿Y qué hay que hacer para ser una buena piloto?«Te tiene que gustar correr, te tiene que apasionar. No te puedes meter en este mundo como si fuese una profesión más. Y no te tiene que dar miedo, pero sí respeto. Necesitas hacer muchas carreras, entrenar mucho». Ahora ella y Belén Moreno disponen de una ocasión enorme para demostrar todo lo que valen.