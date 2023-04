Cacereño-Estepona, una «auténtica final» por el ‘playoff’

Ya no hay más margen para el error. Dice Julio Cobos, entrenador del Cacereño, que ni tan siquiera contempla esa opción. Y menos ante otro rival directo en la lucha por el playoff como es el Estepona, que este domingo visita el Príncipe Felipe en un horario extraño para el conjunto verde en su campo (18.00 horas).

Los tropiezos ante Unión Adarve y Atlético B han escocido en el Cacereño, pero eso es pasado y no vale lamentarse. Hay que mirar al futuro y, en ese, no se puede fallar más si se quiere seguir pensando en la fase de ascenso. Por eso Cobos habla sin tapujos de final. Más que eso incluso, pues afirma que el duelo de este domingo es una «auténtica final» y que él y los suyos lo encaran como si fuese el último partido de la temporada. «Cada vez queda menos y cuanto más nos acercamos al final, más importantes son los puntos», añade como un mantra que se ha instalado en su argumentario en las últimas semanas.

Tiene a todos los jugadores disponibles, otra vez, lo que es un punto a favor del técnico. Pero esto también ha sido así en las últimas jornadas y el CPC no ha sumado más por ello. Pero no hay tiempo para lamentaciones, recuerda Cobos, centrado en corregir errores que han costado puntos y en mejorar esos aspectos que están faltando en los últimos partidos.

En ese apartado puede incluirse la producción ofensiva. Al Cacereño le está costando crear ocasiones últimamente. Por errores propios unas veces (día del Adarve). Por mérito del rival otras (como ante el Atlético B). «Hay que tratar de mejorar en todo lo que no nos está dando el resultado que queremos, hay que seguir trabajando, hay que seguir confiando», apunta un siempre positivo Cobos.

Dos derrotas seguidas tienen al Cacereño en la frontera entre el playoff y la casi nada (no es la nada completa porque se clasificaría para la próxima Copa del Rey). Y a su rival de este domingo lo tiene muy cerca. El Estepona (con el que empató 0-0 en la primera vuelta) solo está dos puntos por detrás de los verdes, que han visto como hay corte en la clasificación por arriba y el tercero está ya a cinco puntos. Por eso no hay margen para el error. Tampoco lo tiene el conjunto malagueño, lanzado en las últimas jornadas: tres victorias consecutivas en los tres últimos duelos y, un poco más atrás, dos empates. Es decir, cinco encuentros seguidos sumando, una racha a la que los extremeños deben poner fin para no liar aún más la pelea por la fase de ascenso.