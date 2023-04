El Mérida, a terminar con sus deberes en el estadio Romano

Decía Juanma Barrero, entrenador del Mérida, nada más acabar el partido de la semana pasada en Ceuta, que su equipo todavía no ha terminado los deberes, que los está haciendo y va por el buen camino. Se sobreentendía que esas tareas estaban enfocadas a conseguir el objetivo de la permanencia lo antes posible. Sin embargo, en la comparecencia previa al partido de este domingo (12.00 horas) ante el Racing de Ferrol, el preparador afirmaba que «dentro no hablamos de la salvación, hablamos del partido de esa semana, de analizar los errores y aciertos del encuentro anterior y preparar bien el siguiente y así cada semana desde el inicio, no analizamos a futuro».

Nacho y 10 más el Mérida el domingo ante el Racing de Ferrol Con ese cortoplacismo, el Mérida encara la jornada a la misma distancia del último puesto que da derecho a jugar la Copa del Rey que al descenso directo, seis puntos. Con una diferencia importante, a día de hoy, por arriba solo tiene dos equipos por encima para conseguir el objetivo, mientras que por abajo, tiene a seis conjuntos hasta el puesto de descenso. Pero solo están centrados en el difícil partido de esta semana, pues el Racing de Ferrol llega al Romano como tercer clasificado con una racha de cuatro victorias consecutivas que le han acercado a tres puntos del liderato. Para la cita, Barrero no podrá contar con Erik Ruiz ni Bonaque, sancionados, ni con De la Víbora lesionado. Ante la ausencia de los centrales, Nacho González se verá obligado a forzar, a pesar de estar renqueante con el hombro. Su acompañante en el eje será algún compañero reconvertido a esa posición. «Por lo que he visto en los entrenamientos, lo tengo muy claro» declaraba el entrenador. Todo apunta a que el elegido vaya a ser Felipe Alfonso, con lo cual Diego Parras y Álvaro Ramón serán los laterales, quienes tendrán un trabajo muy especial para frenar a Carlos Vicente y a Héber Pena: «Hemos analizado lo especial que tiene el Racing de Ferrol para poder cerrar sobre todo esos dos extremos, que es lo que preocupa a toda la gente que juega contra ellos». Pero el peligro gallego no acaba ahí. «Tiene muchas más cosas, pero al final todo el peligro máximo confluye en esos extremos que son desequilibrantes y que tanto les está dando». Con todo en ataque En el plano ofensivo, vuelven a estar todas las alternativas posibles, con la única duda a nivel físico de Carlos Cinta por un problema en la espalda. Esto podría dar la opción de la titularidad a Chuma o a Lolo Plá. Por su parte, el entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, reconocía que sus jugadores están «concienciados que tenemos un rival muy difícil. Sabemos que esta competición es muy igualada y tenemos que dar nuestra mejor versión para poder optar a la victoria». Se acordó Parralo en su comparecencia previa de que «ya en la primera vuelta hubo que remontarles para empatar». A la altura a la que se encuentra la competición «nos conocemos muy bien los equipos y va a ser muy difícil que nos sorprendamos». En este sentido, desgranó al Mérida explicando que «hay un punta que es más referencia y otro, Lorenzo, que viene a jugar más entre líneas. Cinta es más de cuerpear y desmarcarse por su potencia. Tiene las ideas muy claras y muy trabajado, por lo que nos va a generar muchas dificultades y nosotros». Para el partido no podrá contar con los lesionados Joselu y Luca Ferrone. Alineaciones probables: Mérida: Juan Palomares, Diego Parras, Felipe Alfonso Nacho González, Álvaro Ramón, Acosta, Meléndez, Larrubia, Nando Copete, Dani Lorenzo y Chuma. Racing de Ferrol: Gazzaniga, Coto, Quique Fornos, Castro, Brais Martínez, Jesús Bernal, Fran Manzanara, Carlos Vicente, Héber Pena, Luis Chacón y Manu Justo. Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos. Andaluz. Estadio: Romano José Fouto. Hora: Domingo, 12.00.