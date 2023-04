El Montijo desafía a la lógica para salir de la zona delicada

El Montijo es uno de esos equipos del grupo V de la Segunda Federación capaz de lo mejor y de lo peor. Capaz de dormirse en los laureles y dejar pasar varias oportunidades para encarrilar la permanencia, pero también capaz de ganar en cualquier campo por muy en cuadro que esté su equipo. Desafiando la lógica, el Montijo visita hoy el estadio municipal Mariano González de Navalcarnero para medirse a uno de los rivales más en forma del campeonato en estos momentos. El Navalcarnero lleva siete partidos sin perder y es tercero en la tabla, a tiro de piedra del segundo clasificado y con un fútbol vistoso y atractivo. El partido se disputa a las 17.00 horas.

No atraviesa un buen momento este Montijo, que llega a esta cita tras tres encuentros sin ganar y sin haber visto portería. No sólo eso, han sido partidos con escasas oportunidades de gol. Echa mucho de menos a Cristo el equipo de Juan Marrero. En principio, el delantero estaba descartado para lo que resta de temporada por su intervención en el ojo, pero ahora no se descarta que pueda estar en algunos de los últimos partidos. No estará en Navalcarnero, pero no habría que descartarlo para el próximo envite.

Tiene bajas muy sensibles el Montijo para el partido de esta tarde. Abraham Pozo, Fernando Pino y Marvin, que está siendo un seguro atrás, vieron la quinta amarilla en el último partido y están sancionados. Son tres jugadores que prácticamente son titulares. Si les sumamos las bajas por lesión de Akapo, Cristo y Raíllo, el equipo va en cuadro a este partido.

Tiene que innovar Marrero en su once inicial, principalmente en la línea defensiva donde sólo le queda la dupla Javi Chino-Julio Rodao para cumplir. Eso obligará también a inventar en el centro del campo con Batanero y Yeray, sin un pivote defensivo específico. Keita seguirá en la zona de la mediapunta, mientras que Rubén Catalá volverá a jugara arriba. Es probable que Barragán ocupe puesto en la banda para sustituir a Abrahm Pozo.

El Navalcarnero llega muy enchufado al partido y sabiendo que tiene opciones de ser segundo y no tiene descartada todavía la primera plaza. Además de llevar siete partido sin perder, sólo ha encajado un gol en los últimos seis encuentros, lo que da fe de un equipo bastante fiable en defensa.

Hugo Esteban y el búlgaro Kun son sus referencias ofensivas con 9 y 7 goles, respectivamente.