El Al-Qázeres jugará el 'playoff' de ascenso contra el Celta

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura puso fin a la parte regular de la Liga Femenina Challenge con una clara victoria ante el Vega Lagunera Adareva Tenerife (88-65) y finaliza en séptima posición, con lo que jugará los cuartos de final del playoff de ascenso a la Liga Endesa frente a Celta Zorka Recalvi de Vigo.

Esta victoria, junto a la derrota de Estepona, le supone al equipo de Jesús Sánchez ganar una posición en la clasificación final. La eliminatoria contra el Celta se disputará a doble partido, con la ida, ya el próximo fin de semana, en el Multiusos. En los precedentes de la liga regular se impuso Al-Qázeres en casa por quince puntos (74-59) y ganaron las gallegas en Vigo de diez (79-69).

El duelo ante las tinerfeñas

El partido ante Adareva se planteó como un intercambio de canastas, con ritmo y con intensidad defensiva relativa. Y es que lo que estaba en juego no era especialmente relevante. Las tinerfeñas habían logrado ya salvar la categoría en la jornada anterior y las cacereñas no dependían de su resultado para dirimir el rival del playoff entre los posibles cruces, con lo que la motivación no iba más allá de poner el colofón a una temporada que, por todos los contratiempos acaecidos, no se puede calificar de otro modo que de notable. Alargar el recorrido en el playoff subiría la nota hasta el sobresaliente, pero los objetivos están todos ya cumplidos con creces. En la entidad cacereña ni siquiera se plantean soñar con alcanzar la matrícula de honor que supondría un ascenso. Pero soñar es gratis.

El primer cuarto estuvo igualado de principio a fin. Las rotaciones tempranas en ambos banquillos ponían de manifiesto la importancia relativa que daban los técnicos al resultado. La mayor parte de la primera parte transcurrió entre ligeras ventajas cacereñas, que se aumentaron en el último tramo del segundo cuarto en el que las de Jesús Sánchez se fueron ocho arriba (43-35), gracias al virtuosismo anotador de las de siempre, Kate Andersen y Celia García. También fueron señal de relajación los hasta tres pasos de salida que se le señalaron, casi de forma consecutiva, a la visitante Fofana.

Romper el partido

Tras el descanso, salió Al-Qázeres con intenciones de romper el partido, y lo hizo añicos. Subió el nivel defensivo para secar la anotación visitante y las exteriores locales dieron un recital de lanzamientos de tres, con una espectacular serie de siete anotados de forma consecutiva, cinco de ellos de una inesperada Stephanie Martínez, en lo que fueron sus minutos más productivos desde que llegó al equipo cacereño. Treinta puntos a favor en el tercer acto, elevaron la ventaja (73-47) que dejaban sentenciado el partido a falta de un cuarto, lo que aprovechó Jesús Sánchez para dar merecido premio a las canteranas de jugar algunos minutos, eso sí, intrascendentes para el resultado final.

El ascenso directo a la Liga Femenina Endesa, decidido ya hace varias semanas, es para el Ferrol. Descienden a Liga Femenina 2 Azkoitia y Córdoba y en los otros enfrentamientos de cuartos de final se medirán el Ardoi (9º) al Zamora (2º), Estepona (8º) a Alcobendas (3º) y Paterna (6º) a Joventut (5º).