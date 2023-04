El Villanovense resucita

Si el Villanovense tenía una oportunidad en firme para dar un golpe encima de la mesa para meterse de nuevo en la pelea por el ‘playoff’ de ascenso era esta. Los de José González ‘Gus’ lograron sumar los tres puntos ante una Gimnástica Segoviana que fue de menos a más y que acabó sucumbiendo ante los golpes ofensivos de los serones, que se reencontraron con su mejor versión en un momento clave. Después de tres partidos sin ganar volvieron a sumar de tres.

La primera parte al menos estuvo entretenida gracias a que los dos equipos se empeñaron en regalar a los aficionados y al rival algunos fallos groseros en defensa que al menos hicieron las delicias de los asistentes al Municipal Villanovense en un Sábado Santo marcado por las elevadas temperaturas sobre el césped de Villanueva de la Serena.

Tras un tanteo inicial de ambos equipos, la primera llegada de peligro del partido no llegó hasta el cuarto de hora, cuando Higor Rocha se quedó solo ante Pablo Vicente tras una buena asistencia de Ohemeng, pero el árbitro lo anuló por un posible fuera de juego. Acto seguido replicó la Gimnástica Segoviana con un golpeo lejano que no causó peligro alguno sobre la puerta de Lázaro.

Esa fue la primera vez de la Segoviana cerca del área rival, pero a partir de ahí los de Ramses gil encadenaron una llegada tras otra con cuentagotas para ir minando la moral defensiva del Villanovense. Primero fue Diego Gómez el que causó peligro en una internada dentro del área que acabó en nada gracias a que Adri Escudero le escoró lo suficiente.

Con el Villanovense aculado sobre su propia portería, solo Farrell parecía sacar algo de petróleo en las llegadas locales sobre el área rival. El galés no llegó a rematar de milagro un gran centro de Samu Hurtado, pero acto seguido sí que vio puerta tras un balón suelto dentro del área que la defensa no llegó a despejar. El galés, bien plantado, no falló ante el marco rival.

Sin embargo, la alegría le duró poco a los de Gus, porque prácticamente a la siguiente jugada llegó el gol del empate para los segovianos. Fue con un centro lateral que acabó muerto dentro del área para que Diego Gómez, más pillo que el resto, cazó el balón e hizo el gol del empate apenas dos minutos después. La alegría le duró poco a los de Gus, porque prácticamente a la siguiente jugada llegó el gol del empate para los segovianos. Fue con un centro lateral que acabó muerto dentro del área para que Diego Gómez, más pillo que el resto, cazó el balón e hizo el gol del empate apenas dos minutos después. Un gol, el de la Segoviana, que dejó noqueados a los jugadores locales y que pareció despertar a los de Ramses Gil. de hecho, en los siguientes minutos estuvo más cerca el segundo de los visitantes que el de los locales. Acuña lo intentó con una falta lejana que se marchó rozando el palo y luego Borrego desaprovechó un regalo en defensa de Benji. El atacante de la Gimnástica Segoviana se quedó ante Lázaro, pero no lo aprovechó.

La segunda parte

En la segunda mitad llegó la mejor versión del Villanovense, sobre todo en los primeros 20 minutos. Fue ahí cuando encadenaron las mejores ocasiones hasta que llegó el gol que decantó la balanza. Primero lo pudo hacer Farrell con un balón al palo y luego Benji con un buen contragolpe, pero fue Ohemeng el que aprovechó un rechace tras un golpeo de Samu Hurtado dentro del área para poner por delante a los suyos. Éxtasis total entre los serones, que dominaron hasta casi el final. De hecho, la Gimnástica sólo rozó el empate en una ocasión de Acuña, pero al final los tres puntos se quedaron en Villanueva para volver a posición de ‘playoff’.