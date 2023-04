El Cacereño, la negación del gol

El Cacereño sigue gafado, negado, peleado y confundido con la quintaesencia del fútbol, esa que marca diferencias y concede los éxitos: el gol. En un partido en el que el rival, el Estepona, no creó una sola ocasión, encomendado al cerocerismo, el equipo de Julio Cobos no tuvo puntería alguna, algo de lo que adolece en exceso y que le puede costar caro en la parte decisiva de la temporada. El cuadro verde mejoró sus prestaciones, pero si no hay definición no hay triunfos. Tan fácil. Tan triste. Tan evidente. 0-0 y cinco partidos por delante, ya a remolque, para intentar llegar al ‘playoff’.

Y no fue tampoco por falta de opciones para meter la pelotita dentro de la meta contraria. Especialmente en la primera, hubo algunas nítidas. El Cacereño tuvo una mollar cuando un balón filtrado de manera inteligente hacia David Grande dejó a éste en un mano a mano ante Razak. El delantero, muy currante, como Solano, pero sin confianza de cara al gol, lanzó el balón con suma inocencia, tanta que llegó tenue a las manos del meta andaluz.

Por entonces el fútbol era saludablemente dinámico de los de Julio Cobos, superiores en tres cuartos y dominadores del balón en un porcentaje alto. Inmejorable bala perdida al cuarto de hora en el puesto más discutido durante tantos años en el CPC. La pólvora seguía seca en los ’9’.

El Estepona, con muy pocas ganas de atacar, estuvo a verlas venir con el monólogo local del primer tiempo. Incluso hasta Tahiru, su estrella, se cambió de banda ante la superioridad física de Samu Gomis en el duelo más interesante de la tarde, distinguido también por el calor.

Siguió el decano extremeño rondando el gol con acciones de Sanchidrián y Karim, por dos veces, que no cristalizaron por muy escaso margen. Había otro aroma, muy diferente al de anteriores ocasiones.

Tampoco las circunstancias ayudan en las facetas con más carencias. Marcó Samu Manchón, al filo del 40, tras servicio espléndido de Sanchidrián, pero lo hizo en fuera de juego, según el asistente. El equipo verde lo estaba haciendo notable por momentos, pero con eso no basta.

El partido se fue al asueto con un resultado que no reflejaba la superioridad del CPC. Había esperanzas de firmar una actuación convincente. De momento estaba aportando argumentos, muchos más que en el deficiente ejercicio ante el Adarve de hace 15 días.

Segunda parte

Ofensivamente Samu Manchón seguía en todas, pero la ocasión de la tarde la tuvo José Martínez, que remató de cabeza en la mejor de las coyunturas un córner lanzado malentencionadamente por Karim. Increíblemente el balón se marchó fuera.

La continuación tomaba la misma deriva que el primer acto. Tahiru se autoexpulsó en el 60. Era el momento, pese a los negativos precedentes de partidos anteriores ante 10. Cobos movió ficha con Solano y Garci entre la censura de la parroquia a David Grande. También retiró (error) al imaginativo Manchón. Y es que en los últimos minutos el acoso sobre el rival fue total, pero fallaba siempre la definición, cuando no el pase en la mejor condición para rematar. Los centros de Telles, Karim, Garcí, Pedro (muy buenos minutos del lateral) o Gomis no cristalizaban en nada.

Acumulaba ocasiones cualquier componente de la vanguardia local. Solano la tuvo pintiparada en pleno agobio. pero de puntería andan muy negados por el Príncipe Felipe. Frustración total, incluso con la reclamación de penaltis de última hora.

El propio entrenador del Estepona, Manuel Ruano, reconocía que el Cacereño había estado muy cerca de marcar y que lo normal es que lo hubiera hecho, pero es la historia tantas veces repetida este año. Que 14 de los 29 partidos del CPC hayan terminado sin gol anotado es un dato en absoluto anecdótico, más bien para hacérselo mirar.