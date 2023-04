El Cáceres da la cara hasta el final

Muy cerca estuvo el Cáceres Patrimonio de la Humanidad de derribar a una superplantilla como la del Hereda San Pablo Burgos. Perdió por 87-95, pero en el minuto final llegó a estar dos puntos por debajo (87-89) y con posesión. La diferencia, en el fondo, fue que Kenny Hasbrouck falló su triple entonces y a continuación un veterano de tanto prestigio como Carlos Suárez sí acertó con el suyo. Por juego, no por presupuesto, a nadie le hubiese debido extrañar un triunfo local. Méritos hizo de sobra.

Amarrar la permanencia tendrá que seguir sufriéndose. Para empezar, el próximo domingo en la cancha del Juaristi, otro de los implicados abajo, que se colocaría pegado en la clasificación en caso de ganar. Pero jugando así todos deben estar tranquilos.

Este Cáceres es al fin un equipo que sabe competir, por encima de los resultados, por encima de que el balón decisivo entre o no. Es con lo que hay que quedarse desde el minuto 1 porque era el típico partido en el que la diferencia de recursos entre unos y otros hacía que el pronóstico estuviese clarísimo. Sin embargo, el equipo de Roberto Blanco no se dio nunca por vencido, por mucho que Hasbrouck hiciese muy pronto la segunda falta.

No importó para dominar el primer cuarto en el marcador (16-8, min. 7) y también en la propuesta, más orientada al ataque que a la defensa, pero mucho más equilibrada que en la mayor parte de la temporada.

Burgos se desperezó en el segundo y cogió la iniciativa apretando atrás y tirando de su lujosa ‘segunda unidad’. A esas alturas ya había vuelto tras dos partidos de baja Kostas Vasileiadis, con muchas ganas pero de más a menos.

La primera crisis clara del anfitrión (29-3, min. 28) fue abortada por Hasbrouck desde la larga distancia y al descanso todo estaba por decidirse (38-40).

El regreso desde vestuarios tuvo un enorme contraste verdinegro: fantásticos cuatro triples consecutivos para empezar (52-46, min. 25) y después un terrible hundimiento colectivo en ataque que, en el fondo, terminaría costando el choque. Burgos encadenó un 0-12 que le dio la vuelta a la situación y le permitió encarar los últimos diez minutos con mayor calma de la que hasta entonces había acreditado.

El desenlace fue nocivo para Cáceres, que luchó y luchó cuando parecía que se podía ir del partido en al menos dos ocasiones. No contó desde luego con la ayuda arbitral, que en esos minutos claves se decantó casi siempre para los castellanos en las decisiones dudosas, siempre tan difíciles en este deporte. No importó ir diez abajo a falta de 5 minutos (72-82) porque la hazaña se presentaba apetitosa. Pulgada a pulgada, se llegó a la resolución reseñada al principio: con 87-89 Hasbrouck hierro y Suárez dentro. ¿Dramas? Los justos cuando se representa así esta camiseta.

Roberto Blanco: «No sabemos qué criterios arbitrales hay»

Roberto Blanco estuvo crítico con el rendimiento de su equipo en su propia canasta. «Ha sido un partido de poca defensa, especialmente en la segunda parte. No hemos sido capaces de leer bien el partido, cometiendo muchos errores, dando muchas facilidades dejando a los rivales con tiros muy cómodos. No hemos estado finos en esto. Un poco indolentes incluso», dijo el entrenador del Cáceres, que sí elogió el primer cuarto de los suyos.» Empezamos cómodos, encontrando buenas posiciones de tiro. El equipo se ha sentido alegre en la pista. Después nos han colapsado las vías de anotación», explicó.

Después hizo una reflexión: «esta es una liga muy interesante, con jugadores de mucho nivel que dan mucho espectáculo y capacidad para enganchar a la gente, pero tengo mis dudas». Se refería al arbitraje: «a veces no sabemos qué criterios hay, qué faltas son, qué faltas no son, qué contactos se pitan o no. Ahí tenemos que crecer para saber exactamente por dónde tenemos que trabajar nosotros en el día a día para ser mejores. Falta comunicación y no sabemos por dónde van esos criterios. El que se adapta mejor a eso se lleva el gato al agua». Confesó que había hablado con los árbitros al final. «Les he dicho que no entendía los criterios sin levantar en absoluto la voz. No creo que piten mal o que vengan a perjudicar al Cáceres. No tenemos un punto de encuentro. No me puedo sentar con los árbitros a charlar. Es la parte que le falta a esta liga. Tenemos que ir en la misma liga para que sea todavía mejor», señaló.

No pasó por alto las pérdidas de balón de su equipo (17) y los rebotes ofensivos que cedió el Cáceres (15). «Analizaremos bien los errores, pero todo pasa por la semana que viene», apuntó respecto a la cita del domingo contra el Juaristi.