Manotazo del Navalcarnero al Montijo

El fútbol fue demasiado cruel en tierras madrileñas con un Montijo que se volvió goleado tras ver como diez fatídicos minutos echaban por tierra las esperanzas extremeñas de neutralizar la ventaja adquirida por el Navalcarnero en el primer periodo. La mala situación por la que atraviesa el conjunto montijano y las bajas les terminaron pasando factura (5-0) y ahora ya toca resetear y pensar en el partido del próximo domingo ante el líder Melilla.

La primera mitad tuvo claro color local, sobre todo en los primeros 30 minutos del choque. Los madrileños eran claros dueños del esférico y mostraban mucha verticalidad, especialmente con las internadas de Ocaña y Luis Lara para llevar el peligro a la meta de Sergio Tienza. Por el contrario, el Montijo no buscaba complicarse y esperaba bien pertrechado atrás, juntando líneas, fiando su suerte a algún fallo del Navalcarnero o sorprender a la contra.

El primer gol

El primer aviso rojiblanco llegó en el minuto 27, con un pase de Luis Lara por la banda diestra que Álex García no llegó a rematar con acierto. Pero no perdonaría cuatro minutos más tarde este último ya que, en una buena jugada personal, fue traspasando líneas y deshaciéndose de jugadores rivales para presentar ante el guardameta del Montijo y ver como, no sin ciertos apuros, el cuero entraba llorando dentro la portería de Sergio Tienza.

La desventaja dio alas a los de Juan Marrero, quienes asumieron riesgos, creando peligro sobre todo en jugadas a balón parado pero que también pudieron encajar algún tanto más si Simón no hubiera errado en última instancia su larga cabalgada hacia el marco extremeño. O si los remates de Luis Lara y Asier Parra, gracias a sendos centros desde la banda, no se hubiesen marchado fuera. Así se llegaría la descanso del partido.

Tras el descanso, el Montijo buscó la reacción con la entrada de Keita por Coudoul y bien es cierto que ganó en presencia, aunque la única oportunidad de peligro extremeño fue un centro de Madrigal desde la izquierda que Barragán, de cabeza, cruzó fuera.

Los minutos fatales

Así se llegaría al minuto 71. En apenas once minutos, el Navalcarnero dejó sentenciado y bien, con goles en algunos casos de bella factura. El segundo lo hacía Álex Gil, tras recibir un pase entre líneas y plantarse solo ante Bernabé. Cuatro minutos más tarde, Marco Abreu, en una buena jugada personal, se llevaba el cuero desde el córner a la línea lateral del área y empalmaba contundentemente dentro de la red montijana.

Jugada parecida para el cuarto de la tarde, con una buena jugada de Ocaña, que culminó en gol y el quinto, en el 82, con un centro desde la banda que Asier Parra envió dentro de la portería del Montijo. Con semejante resultado, ninguna historia más tuvieron los minutos restantes.