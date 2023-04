Triunfo de muchos quilates para el Mérida

La victoria que ha conseguido este domingo el Mérida ante el Racing de Ferrol (2-1) le deja con 42 puntos a falta de siete jornadas, en la permanencia virtual. Pero, sobre todo, refuerza a la plantilla como equipo, pues teniendo en cuenta la entidad del rival, que va a luchar por el campeonato hasta el final, y las ausencias en defensa con las que llegaba el cuadro de Juanma Barrero, los emeritenses se han puesto el traje de faena para conseguir tres puntos que le permiten soñar con pelear hasta el final una plaza para jugar la Copa del Rey la próxima temporada.

Presumiendo que Nacho González iba a tirar de profesionalidad para aguantar todo el partido y ser el baluarte en el eje de la zaga a pesar de sus problemas en el hombro, todo hacía indicar que Felipe Alfonso iba a ser su escudero rayando a un buen nivel. Como Barrero ya destacó el peligro del equipo gallego en las bandas, quiso sacrificar un poquito de talento asociativo con Larrubia y Nando Copete en busca de potencia, tanto para ayudar a los laterales como para presionar arribar colocando a Busi en la derecha y a Sandoval en la izquierda. Y a tenor de lo visto y del resultado final, el plan de partido le salió.

El Mérida empezó bien plantado, con muchas ayudas en los costados para que el Ferrol no se sintiera cómodo y con buen trato de balón cuando tocaba. No llegaban ocasiones claras por parte de ninguno de los dos, más allá de un centro peligroso desde la izquierda de Héder que Carlos Vicente remató muy forzado en el 16, llegando la respuesta local dos minutos después en un pase con peligro de Busi que se paseó tras una gran transición que arrancó con una acción individual de Sandoval. El extremo también probó fortuna en el 25 sin peligro. Más cerca del gol estuvo un disparo desde media distancia de Chuma poco después.

El Mérida iba mejorando sus sensaciones conforme pasaba el choque e iba acercándose con más peligro hasta que en el 31 un centro de Meléndez rebotó en la mano de un defensa dentro del área y el colegiado lo interpretó como punible. El encargado de lanzar la pena máxima fue Nacho, a quien le adivinó la intención Gazzaniga. Fruto de esa intervención llegaría el saque de esquina lanzado por Sandoval que Castro introduciría en su propia portería al afanarse en despejar.

Se habían vivido dos minutos de montaña rusa de emociones en la parroquia emeritense que definitivamente celebró el tanto.

El gol asentó aún más a los locales que vieron pasar los últimos minutos de la primera parte sin sobresaltos.

En la reanudación, los de Barrero volvieron a salir presionantes en busca de ampliar la renta hasta que se empezara a acumular el cansancio, pues la sensación térmica en el césped era muy alta.

Fruto de ese ímpetu llegaron dos ocasiones muy claras. Primero sería Dani Lorenzo, que no pudo disparar con contundencia un balón suelto dentro del área en una posición muy clara. Después fue Sandoval el que empalara de primeras un centro desde la derecha. El zurdazo dio en la parte superior de la espalda de Coto cogiendo un efecto que le llevó al larguero.

El Mérida lo estaba mereciendo y llegó el segundo tanto de la forma más espectacular posible, con un gol olímpico de Sandoval, que limpió la escuadra más alejada del punto de lanzamiento.

Con el aumento de la distancia en el marcador y conforme pasaban los minutos, Barrero intentó refrescar a los de arriba, mientras que Cristóbal Parralo, técnico racinguista, quiso volver loco el partido, cerrando con tres y acumulando futbolistas por dentro que pisaran el área, pues los centros desde los costados iban siempre con mucha intención.

A pesar del empuje rival, el Mérida parecía tenerlo controlado, más allá de un remate de cabeza de Manzanara que salió desviado. Sin embargo, ante este tipo de rivales no puede fallar ningún engranaje. Se dio la circunstancia de que Álvaro Ramón estaba tendido junto a la línea de banda por un calambre, circunstancia que aprovechó el equipo gallego para hacer una buena transición por el centro, culminada por Jorge Padilla con un buen disparo que supuso el gol que le daría emoción al choque a falta de diez minutos más el alargue para el final.

El propio Padilla, que salió en la segunda mitad, sería uno de los más activos en este tramo final, sin embargo, su equipo solo fue capaz de crear peligro real en otra acción más después de un cabezazo de Manel Martínez.

Los minutos finales, con un añadido de cinco minutos que terminó siendo de nueve, fueron de mucha emoción, pues el Mérida estaba prácticamente con uno menos por la lesión de Carlos Cinta, pero con Palomares valiente en las salidas y la solidaridad de todo el equipo, el Romano pudo celebrar una victoria de mucho mérito.

Juanma Barrero: “No sé si es la salvación virtual, ahora me centro en sacar 45 puntos”

El técnico del Mérida, Juanma Barrero, analizaba la victoria explicando que “hemos hecho una muy buena primera parte y en la segunda hemos empezado igual, pero la gasolina ha durado quince minutos. Ha habido un momento en el que las transiciones eran muy claras para hacer el tercero, pero ellos con sus cambios han vuelto el partido loco. Hemos empezado a sufrir con los centros laterales, pero defendiendo bien hemos podido montar contras. Con su gol era aguantar hasta que acabara, requería algún cambio atrás, pero ahí no teníamos nada”. A pesar de las buenas palabras para su equipo Barrero entendía que “no sé si es el mejor partido de la temporada porque ya hemos jugado muy bien contra equipos de playoff pero no habíamos llegado a ganar, como contra el Castilla o aquí con el Dépor, hoy hemos jugado muy bien y además hemos ganado, por eso la sensación de que puede ser el mejor”. Los 42 puntos que ya ha conseguido su equipo “no sé si es la salvación virtual, yo me centro en conseguir la semana que viene 45, y la siguiente 48”.

Tal y como iba el partido, parecía que el arbitraje no iba a tener ningún protagonismo, sin embargo, en los minutos finales ha expulsado al delegado de campo, Fernando Torres, y ha vuelto a enfadar a los emeritenses porque “en Ceuta dio cinco minutos y fueron exactos, y también la gente se tiraba, hoy iba añadiendo minutos cada vez que alguien se caía”.

Cristóbal Parralo: “El calor no es excusa, tenemos que salir al cien por cien porque si no es muy difícil”

Cristóbal Parralo, técnico del Racing de Ferrol se mostraba crítico con su equipo al afirmar que “nos ha costado mucho en la primera parte, con muchas pérdidas que propiciaban transiciones del rival, no hemos estado acertados ni contundentes en nuestro área”. Al verse con el dos a cero por detrás “hemos apretado más con el corazón que con la cabeza. Hemos arriesgado con una línea de tres. Sin jugar bien, hemos logrado generar incertidumbre, pero no nos ha dado para más”. Tampoco quiso el técnico escudarse en las altas temperaturas: “el calor no es excusa, somos un equipo que tenemos que rendir al cien por cien porque si no es muy difícil. Tenemos que estar todas a una y hoy no hemos entrado bien al partido”.