Jorge Campillo: "Jon Rahm es un fenómeno"

«Es un fenómeno, la verdad». Lo dice Jorge Campillo sobre Jon Rahm. El extremeño, décimo en la Carrera a Dubái del European Tour, define así al ganador del Masters de Augusta. Han coincidido en varias ocasiones en los últimos años y es evidente que el golfista cacereño y el vizcaíno tienen complicidad y Campillo es admirador de su juego.

«En noviembre del 2022, jugué con él en Dubái. No se calló en toda la vuelta. A mí que me gusta hablar poco, él estuvo los 18 hoyos hablando. No jugó bien ese día, pero hizo -7. Yo, -1. Jugué. Al final le dije, ‘ostras, es como si juegan el Madrid y el Elche en la Champions, que puedes ganar alguna vez, pero es complicado, jeje. Luego pensé: bueno, bueno, no tan mal, que el Elche va último. Mejor el Cádiz’», cuenta el extremeño sobre el vasco a modo de anécdota sobre cómo es en las distancias cortas el aún joven pero laureado deportista (28 años). ¿De qué hablaron ese día ambos en Dubái? «De todo un poco».

El deportista cacereño ganó en Kenya su tercer torneo del European Tour el pasado mes de marzo. Desde la admiración de la élite golf español (en el cómputo de los nacionales de los últimos años 3-4 ha podido estar, sin duda, ocupando un puesto entre los cinco mejores) el respeto por la consecución el segundo evento ‘grande’ del golf internacional es más que evidente.