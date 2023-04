Diego Merino: «El Coria me sedujo por las personas que hay en el club»

La etapa de Diego Merino al frente del Coria no ha empezado de la mejor manera. Sólo un punto de nueve posible para los celestes con el técnico bajo la chapa, pero más allá de los puntos, traslucen otras lecturas. «Está claro que tenemos un sabor agridulce de ver sensaciones muy positivas y haber obtenido pocos puntos en esos partidos. Lo que me deja contento es que veo un equipo vivo. Hemos generado un vínculo en el vestuario muy bueno y eso me hace ser optimista para lo que viene», comentó el preparador del Coria en la Tertulia de Radiogolex.

Diego Merino fue sincero al afirmar que su objetivo no era entrenar de nuevo en Extremadura. «Mi foco no estaba aquí, pero no por nada. Mi respeto a la región es absoluto. Simplemente es porque me gusta tener diferentes retos, tener aventuras, conocer otras culturas y por eso pensaba más fuera. Habían salido oportunidades en el extranjero y en otras comunidades, pero no se concretaron». Y, ¿por qué eligió Coria? «Pues me llamó Jesús Manibardo después del partido ante el Cerdanyola y tuvimos una buena conversación. Luego hubo una reunión con el presidente y la conversación fue muy frontal. El Coria me sedujo por las personas que trabajan en el club. Ha crecido mucho en los últimos años y, a día de hoy, estoy muy contento de haber tomado esta decisión porque soy muy feliz en el día a día».

Futuro

El Coria está en una situación delicada porque lleva 10 partidos sin lograr la victoria. Aún así, está a tiro de piedra de la salvación. «Tenemos que poner el foco en el día a día. Llegar al partido ante el Atlético Paso de este domingo de la mejor manera. Hemos de estar cómodos viviendo en el alambre porque todos los equipos que estemos abajo vamos a vivir situaciones límites, y quienes más fuertes estén mentalmente serán los que se lleven el gato al agua».

Reconoce Merino que no le gustó su debut ante el Alcorcón B, pero la evolución ha sido muy notable en sólo dos partidos. «El equipo ha superado las expectativas que yo tenía de cómo ha competido. Y también a nivel individual. Las cuentas de la lechera no valen, pero soy optimista».

Merino también confesó que su forma de ver el fútbol también ha evolucionado: «soy un apasionado de esto. Es mi vida. Y, por lo tanto, me preocupo de ser mejor cada día».